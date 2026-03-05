La explosiva causa de la llamada secta rusa acaba de sumar un nuevo giro judicial. En las últimas horas, el abogado Martín Sarubbi asumió formalmente la defensa de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso señalado por la investigación como el posible líder del grupo investigado por presuntos delitos vinculados a la trata de personas. El acusado permanece detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, mientras el expediente avanza en la Justicia Federal.

La causa se encuentra todavía en plena etapa de investigación. En ese escenario, la llegada de un nuevo defensor marca el inicio de una estrategia jurídica que promete dar pelea dentro del expediente. Según confirmó el propio Sarubbi, el primer paso será analizar en detalle cada documento de la causa para construir la defensa del ciudadano ruso. El abogado adelantó que el objetivo central será demostrar que su cliente no tuvo participación en los hechos que se le atribuyen.

“Vamos a estudiar todo el material con rigor técnico para demostrar que Rudnev es ajeno a los delitos que se le imputan”, sostuvo el letrado en declaraciones a Noticias Argentinas.

Pero además, Sarubbi dejó entrever que uno de los ejes de la estrategia será revisar el origen mismo de las denuncias que dieron inicio a la investigación. Según explicó, en causas con fuerte exposición pública pueden aparecer interpretaciones apresuradas que luego deben ser revisadas dentro del proceso judicial.

En ese sentido, el abogado apuntó a un dato que, según su mirada, resulta clave dentro del expediente: la causa tendría actualmente una sola presunta víctima. De acuerdo con su explicación, esa persona declaró en Cámara Gesell y manifestó que no se considera víctima de ningún delito. Para la defensa, ese elemento deberá ser analizado con especial atención por la Justicia.

“El inicio de una causa puede basarse en hipótesis de investigación, pero con el avance del proceso hay que hablar de pruebas concretas de hechos que realmente hayan ocurrido”, señaló Sarubbi.

El abogado también remarcó que el estudio completo del expediente permitirá determinar si hubo interpretaciones equivocadas. Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Bariloche, donde se analiza la situación procesal de los imputados y los distintos planteos que fueron presentando las defensas.

"La prioridad será que cada elemento se analice dentro del proceso judicial, con las garantías que establece el sistema”, sostuvo Sarubbi. Por ahora, el expediente sigue avanzando en silencio dentro de los tribunales federales de Bariloche.