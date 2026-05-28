La causa de la secta rusa de Bariloche sumó ahora un capítulo cargado de tensión internacional. Konstantin Rudnev, el hombre señalado como líder de una organización acusada de captar mujeres y someterlas bajo un sistema sectario, salió a jugar una carta desesperada para evitar volver a una cárcel común: su defensa acudió a organismos internacionales y denunció una supuesta persecución judicial en Argentina.

Rudnev, ante la CIDH y la ONU

El planteo fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas, donde los abogados del ruso alertaron sobre un "riesgo actual e inminente" de que la Cámara Federal de Casación Penal le revoque la prisión domiciliaria y ordene nuevamente su traslado a un penal federal.

La maniobra judicial sacudió otra vez una investigación que desde hace meses genera conmoción y mantiene bajo la lupa a un grupo de rusos sospechados de integrar una estructura de características sectarias vinculada a trata de personas.

Pero detrás de la ofensiva internacional aparece una figura rodeada de un historial oscuro y escalofriante. Rudnev no es un desconocido en el mundo de las sectas. En Rusia fue condenado a 11 años de prisión tras ser hallado culpable de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y creación de una organización coercitiva conocida como Ashram Shambala, una estructura que durante años fue acusada de captar jóvenes, aislarlas de sus familias y someterlas psicológicamente.

Según distintas investigaciones internacionales, el grupo funcionaba bajo reglas extremas de obediencia, manipulación mental y control absoluto. Incluso, testimonios recogidos en Rusia hablaban de rituales degradantes, violencia y explotación dentro de la organización que llegó a expandirse por distintos países.

Ese pasado volvió a ponerse bajo la lupa cuando Rudnev apareció instalado en Bariloche junto a otros ciudadanos rusos y comenzó a ser investigado por una presunta trama de trata de personas. La causa tomó temperatura nacional por la magnitud del operativo y por las sospechas alrededor del funcionamiento interno del grupo.

Ahora, mientras la Justicia argentina analiza si debe continuar con prisión domiciliaria, la defensa busca cambiar el eje de la discusión y transformar el expediente en un conflicto de derechos humanos. En el escrito enviado a Washington, los abogados sostuvieron que Rudnev atraviesa un "deterioro extremo de salud" y afirmaron que volver a prisión podría representar un riesgo severo para su vida.

Según detallaron, el acusado perdió cerca de 50 kilos durante el proceso judicial, sufre hipertensión severa con peligro de sufrir otro ACV y además presenta una protrusión cervical que, según el planteo defensivo, podría derivar en una parálisis.

Como si eso fuera poco, el ruso debió ser operado el martes 26 de mayo por una hernia inguinoescrotal. Tras la cirugía fue trasladado desde el Complejo Los Cedros, ubicado en San Vicente, donde actualmente cumple arresto domiciliario junto a su esposa, Tamara Rudneva, monitoreado con tobillera electrónica.

Sin embargo, el verdadero temor de su entorno apareció cuando la Cámara Federal de Casación aceptó revisar el beneficio de la domiciliaria. Ese movimiento judicial encendió todas las alarmas dentro de la defensa, que reaccionó con una ofensiva internacional contrarreloj para impedir que Rudnev vuelva a un penal común.

Pero además del estado de salud, los abogados fueron todavía más lejos y apuntaron directamente contra la fiscalía federal de Bariloche. En el escrito denunciaron supuestos "serios indicios de falta de imparcialidad" y aseguraron que existirían prejuicios religiosos y "estereotipos antisectas" detrás de la investigación.

La acusación cayó como una bomba dentro de una causa ya cargada de polémica. Incluso, la defensa presentó pedidos de recusación contra los fiscales al considerar que el expediente podría estar siendo impulsado de manera arbitraria. Además, exigieron que cualquier futura modificación de la prisión domiciliaria sea sometida a controles médicos independientes y a un análisis reforzado de proporcionalidad.

El reclamo internacional también incluyó pedidos de atención médica especializada inmediata, contacto permanente con familiares, acceso pleno a la defensa técnica y la prohibición de realizar traslados terrestres prolongados sin asistencia sanitaria. Pero uno de los puntos más delicados apareció al final del documento: la defensa solicitó protección expresa contra una eventual deportación forzada a Rusia.

¿Qué pasó en Bariloche?

El 28 de marzo de 2025, Rudnev fue detenido en el aeropuerto de Bariloche mientras intentaba salir del país rumbo a Brasil junto a otros ciudadanos rusos. La alerta había sido disparada por el Hospital Ramón Carrillo, donde el personal médico detectó situaciones irregulares en el entorno de una joven de 22 años que acababa de dar a luz.

A partir de ese momento, la causa creció, sumó imputados, al menos 19. Además de los procedimientos en Bariloche, se sumó otro en Ezeiza y otro en Neuquén. A partir de allí instaló bajo la sospecha de una red internacional con ramificaciones en la región. Pero con el paso de los meses, las pruebas no terminaron de consolidarse y el expediente comenzó a mostrar fisuras.

Mientras tanto, la defensa insiste en que todo se sostiene sobre hipótesis y no sobre hechos concretos. Y ahora, con Rudnev fuera de la cárcel y camino a Buenos Aires, el escenario cambia por completo.