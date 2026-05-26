Konstantin Rudnev, señalado como líder de la denominada secta rusa investigada en San Carlos de Bariloche, fue trasladado a Buenos Aires para ser sometido a una cirugía por una hernia inguinoescrotal. La derivación médica fue autorizada por el juez federal de garantías Gustavo J. Zapata y se realizó bajo estricta custodia de la Policía Federal Argentina (PFA).

Cómo fue el traslado de Rudnev desde Bariloche a Buenos Aires

Según trascendió, el acusado permaneció esposado durante el traslado y también durante la permanencia en la clínica privada bonaerense donde fue intervenido quirúrgicamente. Rudnev, de 59 años, cumple actualmente prisión domiciliaria en el complejo Los Cedros, ubicado en el partido bonaerense de San Vicente.

El imputado arrastra además distintos problemas de salud derivados de un accidente cerebrovascular sufrido años atrás, de acuerdo con información difundida por medios patagónicos. El traslado fue solicitado por su abogado defensor, Martín Sarubbi, quien presentó informes médicos donde se detallaba la necesidad urgente de la operación para evitar complicaciones mayores.

Actualmente, Rudnev permanece monitoreado mediante tobillera electrónica como condición de la prisión domiciliaria otorgada por la Justicia federal.

La autorización para abandonar el penal y cumplir arresto domiciliario había sido concedida el pasado 17 de mayo, luego del pago de una caución de 30 millones de pesos. La Fiscalía había intentado impugnar esa resolución en distintas instancias, aunque finalmente el beneficio quedó firme. La investigación sobre la denominada secta rusa comenzó en marzo del año pasado, cuando Rudnev fue detenido mientras presuntamente intentaba abandonar Bariloche rumbo a Brasil.

La causa incluye acusaciones vinculadas a presunta trata de personas y rituales sexuales coercitivos dentro de la organización investigada.