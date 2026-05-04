Un viaje que terminó en segundos

La tarde del domingo avanzaba con normalidad en la Ruta 51, en el camino al lago Mari Menuco. Eran cerca de las 14:15 cuando todo se quebró en una curva.

Un Ford Focus II y un camión Fiat Iveco se encontraron de frente. No hubo margen.

El impacto fue tan fuerte que el auto se partió en tres.

Un joven de 24 años que no logró salir

Dentro del vehículo viajaba un joven de 24 años, con domicilio en General Roca.

Quedó atrapado entre los restos del auto. Las lesiones que sufrió fueron determinantes y murió en el lugar, sin que los equipos de emergencia pudieran hacer nada.

La escena que quedó sobre el asfalto marcó la magnitud del choque.

El camión, la carga y un conductor en shock

El otro vehículo involucrado era un camión de la empresa Transjaf que trasladaba equipamiento petrolero.

Su conductor, un hombre de unos 45 años, resultó con golpes en el pecho y en estado de shock. Fue asistido en el lugar y luego trasladado a la Clínica San Agustín de Neuquén.

La identificación y un dato que demoró la confirmación

En el lugar trabajó el comisario Héctor Valdez, a cargo de Tránsito Villa Obrera, quien coordinó el operativo junto al subcomandante de bomberos Patricio Álvarez.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue de Neuquén capital, mientras se intentaba ubicar a sus familiares. En un primer momento, la documentación encontrada en el vehículo pertenecía a otra persona, lo que generó demoras en la identificación.

Lo que encontraron dentro del auto

Con el avance de las pericias, se conoció que la víctima trabajaba en una empresa petrolera.

En el baúl del vehículo había bolsas con ropa de trabajo y pertenencias personales, elementos que quedaron esparcidos tras el impacto y que formaron parte de la reconstrucción del hecho.

Un operativo en medio de la ruta cortada

Tras el choque, el tránsito quedó interrumpido en ambas manos.

Trabajaron bomberos voluntarios de Centenario, personal policial de la Comisaría 49, efectivos de Tránsito de Villa Obrera, Gendarmería y Accidentología Vial.

Los vehículos livianos fueron desviados por un camino de tierra paralelo mientras se realizaban las pericias.

Una curva, un impacto y una vida que no volvió

El punto del choque, cerca del acceso al Tenis Club Mari Menuco, volvió a quedar marcado por un hecho que no tuvo margen de corrección.

La investigación buscará determinar cómo se produjo el impacto. Pero el dato que ya no cambia es otro: un joven de 24 años salió a la ruta y no regresó.