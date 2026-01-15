Este jueves por la mañana, un accidente involucró a dos camionetas en la Ruta 51, cerca de Mari Menuco, dejando cuatro personas lesionadas. Según los primeros informes, una Toyota SW4 y una Ford Ranger colisionaron por alcance, y como consecuencia, la Toyota volcó dando varios tumbos.

El siniestro ocurrió poco después de las 7, cuando ambos vehículos se desplazaban por la ruta en dirección a Mari Menuco. Aún no se confirmaron detalles sobre la gravedad de las heridas de los ocupantes.

Las autoridades solicitaron precaución a quienes transiten por la zona, ya que se están realizando tareas de asistencia y limpieza en la calzada. Los detalles sobre el accidente siguen siendo recabados mientras los equipos de rescate brindan atención a los heridos.