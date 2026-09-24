Una situación detectada durante un patrullaje preventivo en el Parque Central de Neuquén terminó con una mujer demorada y a disposición de la Justicia. La intervención comenzó por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, pero la consulta de sus datos reveló que tenía tres requerimientos judiciales vigentes.

El procedimiento ocurrió alrededor de la 1:10, cuando efectivos que realizaban tareas preventivas observaron a la mujer en inmediaciones de Independencia y Santa Fe.

Los policías procedieron a identificarla y realizaron la consulta correspondiente a través de la División Centro de Análisis Estratégicos.

La consulta cambió el rumbo del procedimiento

El resultado de esa verificación permitió establecer que sobre la mujer pesaba un pedido de paradero y dos pedidos de captura vigentes.

Los requerimientos estaban vinculados a causas judiciales tramitadas por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, por lo que el procedimiento dejó de ser solamente una intervención preventiva relacionada con el consumo de alcohol en la vía pública.

Ante la situación, los efectivos procedieron a demorala y trasladarla hacia la Comisaría Primera.

Quedó a disposición de la Justicia

Una vez en la dependencia policial, la mujer quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes a los pedidos que figuraban en los sistemas de consulta.

El procedimiento se produjo en el marco de una orden operacional de prevención y permitió detectar los requerimientos judiciales a partir de la identificación realizada en el espacio público.