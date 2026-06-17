Seis menores fueron demorados tras un operativo policial en el centro de Neuquén: uno tenía un cuchillo

La tarde del lunes feriado tuvo un impactante operativo en la zona céntrica de Neuquén capital. Seis menores de edad fueron aprehendidos por personal de la Comisaría Primera, después de estar involucrados en varias situaciones de desorden.

Según la denuncia de vecinos y comerciantes, un grupo de cuatro varones y dos mujeres protagonizó diversos episodios conflictivos en cercanías al Parque Central. Los adolescentes habrían intentado ingresar a un comercio para sustraer elementos.

Cerca de las 17.30 inició el operativo luego de una alerta que informaba sobre un presunto robo en proceso. Con esa información, efectivos de la Patrulla Bicipolicías junto con personal de móviles y patrulleros desplegaron un operativo de búsqueda. Los jóvenes fueron ubicados cerca de las vías y se dieron a la fuga luego de percatarse de la presencia policial.

Uno de los adolescentes tenía un cuchillo

Los uniformados lograron aprehender a los menores luego de un seguimiento coordinado con personal de la zona sur. Durante el procedimiento detectaron que uno de los jóvenes tenía un arma blanca, la cual fue secuestrada.

Uno de los jóvenes tenía un cuchillo.

Luego del operativo se dio intervención a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes. Varias personas declararon que fueron víctimas de distintos hechos cometidos por el grupo. Algunos comerciantes de la zona incluso afirmaron ser perseguidos y amenazados con un arma blanca.