Personal de la Dirección de Delitos de la ciudad, a través del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, realizó este miércoles un operativo tras denuncias recibidas mediante la aplicación AMVOZ, que alertaban sobre la situación de dos perros confinados en un balcón del sector Toma La Familia.

Según informó la policía neuquina, las denuncias de vecinos aseguraban que los animales estaban expuestos a condiciones extremas: sin agua, sin resguardo frente a las bajas temperaturas y bajo el sol directo. Incluso se indicó que uno de los canes habría sido visto alimentándose de otro animal.

Ante la gravedad de los hechos, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, solicitó una orden de allanamiento, autorizada por el juez de Garantías Juan Guaita. El procedimiento se llevó a cabo de inmediato con efectivos de la División Delitos Ambientales y con la colaboración del personal de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén.

Durante el operativo, encontraron un gato de pelaje negro sin vida. La revisión veterinaria reveló un desprendimiento de mandíbula, por lo que el animal fue secuestrado para la realización de una necropsia que determinará las causas exactas de su muerte.

Respecto a los moradores del domicilio, fueron notificados de que los animales restantes permanecerán bajo su resguardo, pero sujetos a controles veterinarios diarios, con el fin de garantizar su bienestar y prevenir nuevas situaciones de riesgo.