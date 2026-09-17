Una situación de extrema tensión se registró durante la mañana de este jueves 17 de septiembre en Cutral Co, cuando una discusión de pareja escaló hasta la violencia y amenazas con un arma blanca.

Según Radio Fuego, el episodio comenzó en inmediaciones de Filo Hua Hum y José Hernández, donde una mujer se encontraba visiblemente alterada y habría seguido a un hombre portando un cuchillo.

De acuerdo con el testimonio, el hombre intentó retirarse del lugar y tomó dirección hacia ruta 10, mientras que la mujer lo habría seguido a bordo de un vehículo Ford de color claro.

La persecución habría continuado hasta un sector ubicado aproximadamente a 100 metros del ingreso a los pozos petroleros, sobre la continuación de José Hernández hacia el norte.

La situación generó preocupación entre trabajadores y personas en el sector por el riesgo de que se torne aún más violenta.

Desde el lugar se indicó que se había dado aviso a la Policía y luego se observó el arribo de un móvil policial a la zona.