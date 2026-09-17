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Intervino la policía

Tensión en Cutral Co: una mujer persiguió a su pareja con un cuchillo mientras lo amenazaba

Según los testigos el hombre intentaba alejarse y la mujer lo seguía en un auto, presuntamente con un arma blanca.

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Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 11:36
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El episodio finalizó cuando la policía intervino.

Una situación de extrema tensión se registró durante la mañana de este jueves 17 de septiembre en Cutral Co, cuando una discusión de pareja escaló hasta la violencia y amenazas con un arma blanca.

Según Radio Fuego, el episodio comenzó en inmediaciones de Filo Hua Hum y José Hernández, donde una mujer se encontraba visiblemente alterada y habría seguido a un hombre portando un cuchillo.

De acuerdo con el testimonio, el hombre intentó retirarse del lugar y tomó dirección hacia ruta 10, mientras que la mujer lo habría seguido a bordo de un vehículo Ford de color claro.

La persecución habría continuado hasta un sector ubicado aproximadamente a 100 metros del ingreso a los pozos petroleros, sobre la continuación de José Hernández hacia el norte.

La situación generó preocupación entre trabajadores y personas en el sector por el riesgo de que se torne aún más violenta.

Desde el lugar se indicó que se había dado aviso a la Policía y luego se observó el arribo de un móvil policial a la zona.

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