En el marco de una investigación por un hecho de amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones, personal de la Comisaría 48° de Zapala llevó adelante una diligencia de allanamiento que permitió obtener resultados altamente positivos.

El operativo se concretó durante la mañana, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Zapala, logrando la aprehensión de un hombre, señalado como presunto involucrado en el hecho que se investiga.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, una tipo pistolón calibre 14 y otra tipo pistola calibre .25, además de municiones de ambos calibres. También fue incautada un arma de aire comprimido calibre 4,5.

Asimismo, en el domicilio se hallaron 22,93 gramos de clorhidrato de cocaína y 265,84 gramos de cannabis sativa, por lo que tomó intervención la División Antinarcóticos Zapala, que procedió al secuestro de otros elementos de interés en el marco de la Ley 23.737.

El despliegue contó además con la participación de División Criminalística y División Operativa Zapala, quienes trabajaron de manera coordinada para el resguardo y levantamiento de los elementos vinculados a la investigación.

La diligencia fue resultado del trabajo investigativo desarrollado por la Comisaría 48°, en conjunto con la Fiscalía Penal de la III Circunscripción Judicial.