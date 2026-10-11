Tragedia en Moreno: un pitbull mató a un nene de 4 años y detuvieron a su madrina

Un nene de cuatro años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de Francisco Álvarez, partido de Moreno. La madrina del menor, que estaba a cargo de su cuidado y se había ausentado de la casa, fue aprehendida por orden de la Justicia.

El hecho ocurrió este sábado en el barrio La Providencia. Efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar luego de un llamado al 911 que alertó sobre el ataque. Cuando arribó una ambulancia, el personal médico constató que el niño ya había fallecido.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 de Morón, quien dispuso la aprehensión de la mujer por homicidio culposo y su traslado a sede fiscal para definir cómo continuará su situación procesal.

El nene había quedado al cuidado de su madrina

De acuerdo con la información policial, los padres del niño habían salido y lo habían dejado al cuidado de su madrina. La mujer, identificada por medios locales como Yohana M., de 31 años, se encontraba en estado de shock cuando llegaron los efectivos. Según su relato, se había ausentado momentáneamente y al regresar encontró al perro atacando al menor.

El portal Primer Plano Online informó que el chico estaba pasando unos días en la casa de su madrina, ubicada en Fresnos al 2500, y que la mujer habría salido junto con su pareja para buscar a su hija en una actividad de patín.

Durante ese lapso, el niño habría quedado solo dentro de la vivienda.

Según la reconstrucción difundida por el mismo medio, el pitbull habría ingresado a la casa a través de un ventiluz. Cuando la mujer regresó, encontró al animal sobre el cuerpo del nene.

Esas circunstancias forman parte ahora de la investigación judicial para establecer cómo se produjo el ataque y determinar las responsabilidades.

Ordenaron la autopsia y el perro quedó a disposición de Zoonosis

La Fiscalía ordenó trasladar el cuerpo del niño a la morgue judicial para realizar la autopsia, que deberá determinar las lesiones sufridas y establecer formalmente la causa de muerte.

En paralelo, el pitbull quedó a disposición del área de Zoonosis del municipio de Moreno.

La fiscal Saucedo deberá resolver la situación procesal de la madrina luego de avanzar con las primeras medidas de prueba y reconstruir las condiciones en las que el menor quedó sin supervisión antes del ataque.

Otro ataque fatal ocurrido en agosto

El caso tiene un antecedente reciente en el conurbano bonaerense. A fines de agosto, Emma Eluney Cabral, una beba de cinco meses, murió después de ser atacada por un pitbull en Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas.

La beba se encontraba junto a su madre en la casa de su abuela cuando el animal ingresó a una habitación y la mordió en la cabeza. Fue trasladada al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, donde los médicos intentaron estabilizarla, pero murió como consecuencia de las heridas.

En el caso de Francisco Álvarez, la investigación continúa bajo la órbita de la UFI N.º 2 de Morón, mientras se esperan los resultados de la autopsia y la declaración de la mujer que estaba a cargo del niño.