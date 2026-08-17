Tragedia en Santiago del Estero: un niño de 3 años murió tras atragantarse con una perla

Un niño de 3 años murió en La Banda, Santiago del Estero, luego de atragantarse con una pequeña perla de plástico perteneciente a un collar. El episodio ocurrió durante la noche del domingo y terminó con la muerte del menor por broncoaspiración.

Según el relato de su madre, el niño se encontraba en su casa luego de la cena cuando comenzó a presentar dificultades para respirar. La mujer advirtió que se había tragado una de las perlas de su collar e intentó ayudarlo con palmadas en la espalda, aunque no logró que expulsara el objeto.

Ante la gravedad de la situación, la madre llevó al pequeño hasta un cuartel de Bomberos cercano. Desde allí se dispuso su traslado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda.

Pese a las maniobras de asistencia y reanimación realizadas durante el traslado y en el centro de salud, los médicos confirmaron el fallecimiento del niño. La causa informada fue una broncoaspiración provocada por el objeto plástico. El caso quedó bajo investigación del fiscal Nicolás Santillán, quien ordenó distintas medidas para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Otro caso de atragantamiento en pocas horas

La tragedia ocurrió en un contexto especialmente conmocionante para la localidad. Horas antes, también en La Banda, un bebé de un año y tres meses murió después de atragantarse con un trozo de carne durante una cena familiar.

El bebé fue trasladado inicialmente a un hospital local y luego derivado al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), en estado crítico. A pesar de la atención médica, murió horas después. La Justicia ordenó una autopsia para establecer la causa del fallecimiento.

Los dos episodios, ocurridos con pocas horas de diferencia, generaron conmoción en la provincia y vuelven a poner en primer plano la importancia de extremar los cuidados con objetos pequeños y alimentos que puedan provocar obstrucciones de las vías respiratorias en niños pequeños.