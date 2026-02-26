¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Turistas agradecidos

Un bebé se atragantó en pleno viaje por Ruta 40: enfermera que pasaba por el lugar le salvó la vida

La intervención de María Victoria Muñoz, auxiliar de enfermería de Villa La Angostura, evitó una tragedia. La heroica acción de la profesional le devolvió la tranquilidad a la familia de turistas.
 

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 10:43
La enfermera que le salvó la vida al bebé. Gentileza La Angostura Digital.

El miércoles por la tarde, un dramático incidente en la Ruta 40, a la altura de Puerto Manzano, estuvo a punto de terminar en tragedia, pero afortunadamente, el rápido accionar de una enfermera evitó lo peor. Blanca Lucila y Amadeo Rodríguez, turistas de Bahía Blanca, vivieron momentos de desesperación cuando su bebé de pocos meses, Enzo, se atragantó mientras estaban de viaje.

El pequeño no podía respirar, y sus padres, en un intento por salvarlo, pidieron ayuda a los automovilistas que pasaban por el lugar, pero sin éxito. Fue entonces cuando María Victoria Muñoz, una auxiliar de enfermería de Villa La Angostura, se percató de la situación y detuvo su vehículo para ofrecer ayuda de inmediato.

Al identificarse como personal de salud, María Victoria mostró su carnet habilitante y, con calma y profesionalismo, asumió el control de la situación. Sin dudarlo, comenzó a realizar las maniobras de primeros auxilios indicadas para casos de obstrucción de las vías respiratorias en lactantes, confiada en sus conocimientos y experiencia.

Gracias a su intervención rápida y certera, las vías respiratorias del bebé fueron desobstruidas y el niño comenzó a respirar nuevamente. El ambiente de angustia que se había apoderado de la familia y de los testigos se transformó en alivio y gratitud por la vida salvada.

Los padres de Enzo, profundamente agradecidos, destacaron la labor de la enfermera en diálogo con La Angostura Digital y reconocieron que su intervención fue clave para evitar lo peor. "Estamos eternamente agradecidos, su rápida intervención hizo que todo quedara en un mal momento", expresaron.

 

