Un turista estadounidense de 74 años murió luego de sufrir una grave descompensación mientras viajaba en un crucero que navegaba por el extremo sur del país, en aguas del Pasaje de Drake, en la provincia de Tierra del Fuego.

El episodio ocurrió a bordo del buque de bandera portuguesa World Voyager, desde donde se emitió un pedido de auxilio al sistema de rescate marítimo argentino. La alerta activó un operativo de emergencia coordinado por la Armada Argentina, que desplegó medios para asistir al pasajero.

De acuerdo a la información oficial, el hombre sufrió un paro cardiológico en plena navegación, lo que obligó a una intervención urgente. En respuesta, el patrullero oceánico ARA “Storni” se dirigió hasta la embarcación con personal médico especializado del hospital naval.

Tras ser estabilizado, el turista fue evacuado en un complejo operativo que incluyó traslado aéreo y terrestre. Primero fue llevado hasta tierra firme y luego derivado en helicóptero y ambulancia hacia la clínica Clínica San Jorge. A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció luego de permanecer internado durante 24 horas, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El caso generó conmoción, no solo por el desenlace, sino también por la magnitud del despliegue realizado en una de las zonas más inhóspitas y complejas para la navegación en el mundo.