Un joven de 25 años fue encontrado sin vida en la madrugada de este martes en la ciudad de Neuquén y la Justicia investiga las circunstancias del hecho, a la espera de los resultados de la autopsia.

El hallazgo se produjo alrededor de la 1.20 en la intersección de las calles Coihue y Pelagatti, en el barrio Toma La Familia, luego de que una vecina alertara a la Policía sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública.

Al llegar al lugar, efectivos policiales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras solicitaban asistencia médica. Minutos después arribó una ambulancia del SIEN, cuyo personal continuó con las tareas, aunque sin éxito. Finalmente, se constató el fallecimiento en el lugar.

Tras el procedimiento inicial, la zona fue preservada para permitir el trabajo de peritos de Criminalística, quienes realizaron las primeras diligencias para intentar establecer qué ocurrió.

De acuerdo a la información oficial, el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, por lo que en principio no se detectaron indicios de intervención de terceros. Sin embargo, las autoridades remarcaron que será la autopsia la que determine con precisión la causa de la muerte.

La víctima fue identificada como un joven oriundo de Ingeniero Jacobacci. Personal policial tomó contacto con su familia para recabar antecedentes que puedan aportar a la investigación, incluyendo posibles problemas de salud.

Además, se realizaron recorridas en la zona para reconstruir sus últimos movimientos, aunque en el sector no hay cámaras de seguridad que permitan aportar registros.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que aguarda los resultados forenses para avanzar con la investigación y esclarecer lo ocurrido.