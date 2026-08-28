Un joven de unos 23 años fue baleado en la cabeza durante la última hora del jueves en la ciudad de Centenario. El ataque ocurrió cuando descendió de un Renault Sandero de una aplicación de viajes frente a una vivienda del barrio Vista Hermosa. Tras recibir el disparo, regresó al vehículo y la chofer, al advertir que estaba herido, lo trasladó de urgencia al hospital. Su estado de salud es grave.

El episodio se registró cerca de las 23, cuando el joven viajaba como pasajero hacia una vivienda ubicada sobre calle Cuba. De acuerdo con las primeras informaciones, al llegar al lugar descendió del vehículo y fue recibido a tiros.

Tras el ataque, el joven volvió al automóvil. La conductora advirtió que presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la nuca y decidió trasladarlo de inmediato al Hospital Natalio Burd, según informó Centenario Digital.

Los profesionales que lo asistieron constataron la gravedad del cuadro y, luego de activar un operativo sanitario, dispusieron su derivación urgente al Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. Hasta el momento se aguarda el parte médico oficial sobre su evolución.

Investigan el ataque y analizan el vehículo

En el acceso de ambulancias del hospital de Centenario quedó estacionado el vehículo de la aplicación. Detrás del automóvil fue encontrada una riñonera negra que contenía una pistola Glock calibre 9 milímetros, que, según las primeras averiguaciones, era trasladada por el joven herido.

El automóvil también quedó bajo análisis de los investigadores. Presentaba daños visibles en la luneta trasera y evidencias de disparos que habrían ingresado al interior del habitáculo.

La Justicia investiga el ataque y analiza el vehículo, prendas y otros elementos secuestrados durante las pericias. Foto: Centenario Digital.

Durante la madrugada del viernes, efectivos de Criminalística trabajaron en el hospital de Centenario junto con personal de la Comisaría 52, Homicidios y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

Las primeras diligencias fueron ordenadas por la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Fiscalía de Delitos Contra las Personas. Los investigadores secuestraron prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

En las próximas horas será clave el testimonio de la conductora del vehículo, quien trasladó al joven después del ataque y podría aportar datos para determinar qué ocurrió frente a la vivienda de calle Cuba y quiénes participaron del hecho.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque, identificar a los autores y determinar por qué el joven se encontraba en el lugar al momento de recibir los disparos.