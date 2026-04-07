Dos vehículos chocaron antes del mediodía en una transitada esquina de Cipolletti, y el impacto fue tan fuerte que uno de ellos terminó subido a la vereda, generando un momento de tensión y alarma entre vecinos y peatones. Pese a la violencia del impacto, no hubo heridos de gravedad.

El episodio ocurrió en la intersección de Miguel Muñoz y Urquiza, un punto con alto movimiento vehicular a esa hora, donde el ruido del choque rompió la rutina de golpe. Según las primeras informaciones, los dos rodados colisionaron por causas que todavía no fueron esclarecidas y, como consecuencia directa del impacto, uno de ellos perdió el control y terminó fuera de la calzada, sobre la vereda, en una escena que pudo haber sido mucho peor.

Según los primeros testimonios, el Nissan Versa circulaba por Miguel Muñoz y cuando intentó cruzar Urquiza, no advirtió que por la derecha venía una Toyota Corolla Cross, con prioridad de paso. Ninguno de los dos frenó y las consecuencias quedaron a la vista. El auto menor hizo un trompo y quedó en el medio de las dos calles, de frente a los autos que circulaban por Miguel Muñoz. Peor le fue a la camioneta, que por el golpe subió a la vereda y avanzó unos cuantos metros, entre la línea de los árboles y el frente de las casas.

En cuestión de minutos, el lugar se llenó de sirenas. Efectivos policiales de la Comisaría 32°, personal de Protección Civil y Tránsito municipal llegaron rápidamente para asistir a los involucrados y ordenar la circulación, que se vio afectada por algunos minutos. La imagen del vehículo fuera de su carril generó preocupación entre quienes pasaban por la zona y también entre los vecinos que salieron a ver qué había pasado.

Sin embargo, y casi como un milagro dentro de lo que fue un choque con mucha violencia, no se registraron heridos de gravedad. Solo una mujer sufrió algunos golpes leves, por lo que fue asistida en el lugar sin necesidad de ser trasladada de urgencia. Tampoco hubo peatones lesionados, a pesar de que el vehículo terminó invadiendo un espacio que, a esa hora, suele ser muy transitado.

Finalmente, las autoridades trabajaron en el lugar para retirar los vehículos y relevar datos que permitan establecer cómo se produjo el siniestro.