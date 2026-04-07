Las dos víctimas del choque semifrontal en la Ruta Nacional 22 a la altura de Stefenelli, son oriundas de Neuquén. Ambas presentan un cuadros de gravedad. En peor estado está el conductor, quien se encuentra internado en Terapia Intensiva, crítico con pronóstico reservado.

El hombre, de 44 años, manejaba el Peugeot 208 que se encontró con un camión que invadió el carril norte de la ruta 22 a la altura de Proin, dónde la traza hace una "S". El impacto fue semifrontal.

Bomberos de Roca trabajaron que herramientas de corte para poder extraer a las víctimas que quedaron atrapadas. Ambas fueron trasladadas al Hospital Francisco López Lima de Roca. El conductor sufrió un traumatismo de cráneo severo y permanece internado en Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

Su pareja, de 35 años, presenta fracturas múltiples y un fuerte traumatismo facial; fue estabilizada en Roca y trasladada al Hospital Castro Rendón de Neuquén. Ambos regresaban a su ciudad cuando el destino les cambió la vida en segundos.

El impacto que lo cambió todo

El choque ocurrió en la zona de Proin, donde la ruta se curva en una peligrosa “S”. Allí, el Peugeot 208 en el que viajaban los neuquinos se encontró con un camión que, según las primeras versiones, habría invadido el carril contrario.

El golpe semifrontal fue devastador: el auto quedó destrozado y sus ocupantes atrapados entre los hierros, obligando a un rescate desesperado por parte de los bomberos.

El conductor, entre la vida y la muerte

La peor parte la llevó el hombre de 44 años. El traumatismo de cráneo que sufrió lo mantiene en estado crítico, internado en Terapia Intensiva del Hospital Francisco López Lima de Roca. Su pronóstico es reservado, lo que significa que cada minuto cuenta y que su evolución es incierta. Su estado es crítico y su vida depende de la evolución en las primeras 48 horas.

La acompañante, con múltiples fracturas

Su pareja, de 35 años, también sufrió consecuencias graves: fracturas múltiples y un traumatismo de rostro, aunque sin riesgo de vida. Ante está novedad, fue estabilizada y trasladada al Hospital Castro Rendón de Neuquén, Su estado sigue siendo grave, pero con mejores perspectivas que las del conductor.

Una ruta deteriorada y sin ampliación

La Ruta 22 vuelve a ser protagonista de un episodio que desnuda su peligrosidad. El tránsito pesado, las curvas y la imprudencia de algunos conductores convierten cada kilómetro en una amenaza latente. Además del mal estado heneral.

En la zona donde ocurrió el choque anoche, la ruta 22 tiene solo dos manos y la ejecución de la autopista nunca arrancó ante la falta de acuerdo entre el Municipio de Roca con Vialidad Nacional.

El lugar del siniestro está ubicado a apenas un par de kilómetros del acceso a Stefenelli, dónde el municipio colocó semáforos y hace pocos meses Vialidad Nacional pabimentó las banquina que funcionan como derivador.