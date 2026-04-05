Un violento enfrentamiento ocurrido en la vía pública terminó con dos hombres muertos en la ciudad de Zapala, en un hecho que es investigado por la Justicia. El episodio se registró este domingo en el barrio Antena y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Liniers y Cansino, donde, según las primeras informaciones, una discusión entre dos hombres derivó en un ataque con armas blancas. Ambos resultaron gravemente heridos y murieron en el lugar como consecuencia de las lesiones.

Tras el enfrentamiento, intervino personal de la Policía de Neuquén junto con el Ministerio Público Fiscal, que cercaron la zona para preservar la escena del hecho.

En el lugar trabajan peritos de Criminalística, quienes realizan las diligencias correspondientes mientras se recaban testimonios de vecinos que podrían aportar información clave para la investigación.

Las autoridades buscan reconstruir la secuencia del enfrentamiento, determinar qué originó la discusión y confirmar la identidad de las víctimas.