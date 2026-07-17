El pasado 15 de julio se cumplieron 16 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario que permite la unión civil de personas más allá del género o el sexo. En este sentido se llevarán a cabo durante el fin de semana en Neuquén actividades a modo informativo que estarán organizadas por la Subsecretaría de Mujeres y Diversidades.

Karina Montecinos, quien está a cargo de la cartera, habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y detalló: “Se cumplieron 16 años de aquella Asamblea Legislativa en la que se sancionó la modificación del Código Civil para habilitar uniones independientemente de la cuestión de género y sexo en Argentina, teniendo en cuenta los requerimientos y las luchas que fueron de mucho tiempo atrás; recordemos las solicitudes de los colectivos LGBT durante muchos años”.

Además comentó: “En Neuquén hay 300 uniones civiles utilizando la Ley de Matrimonio Igualitario, es un número interesante y nos sorprendió gratamente que la sociedad neuquina haya accedido. Esto es como cualquier trámite en el Registro Civil, estamos contentos de que la norma se aplique efectivamente con toda la consciencia que se debe generar ya que tiene que ver con equiparar derechos con otras uniones civiles”.

Por otro lado, la funcionaria manifestó en AM550 que “esto tiene que ver con un beneficio también para las cuestiones de adopción ya que el niño quedaba bajo tutela de uno de los responsables de la pareja y, cuando pasaba algo, estaba a resguardo de la Justicia porque quedaba huérfano. Es para resaltar la existencia de la ley y no hay que dejar de mencionar que Argentina fue la primera que cambió el Código Civil en América Latina”.

“Esto no deja de ser algo administrativo, pero lo que soluciona al interior de una pareja es algo sumamente trascendental”, agregó Montecinos.

Finalmente, la funcionaria provincial explicó que durante el fin de semana habrá stands informativos en coordinación con el Registro Civil y que se dará información sobre las acciones que lleva adelante la cartera en el último tiempo.

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