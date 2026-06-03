El 3 de junio de 1922 es considerada como la fecha de creación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Era el gobierno de Hipólito Yrigoyen, y Argentina innovaba en el mundo con este acontecimiento, pues no había, hasta esa fecha, empresas petroleras estatales. El impulsor principal de tal acontecimiento fue el general Enrique Mosconi, cuyo nombre hoy se discute para seguir o no designando la “gran avenida” -en remodelación- de la capital neuquina.

Uno de los hechos que antecedió a la creación de YPF, y, de alguna manera, propició que se concretara, fue el planificado por el Estado descubrimiento de petróleo en Plaza Huincul, Neuquén. Eso ocurrió en 1918, en el denominado Pozo Número 1, a una profundidad de entre 603 y 605 metros, bajo la dirección técnica del ingeniero Enrique Cánepa, y los estudios geológicos previos del alemán Juan Keidel.

La importancia del hallazgo y posterior producción en Plaza Huincul fue que se buscó, ordenada y planificadamente, petróleo, a diferencia de lo ocurrido antes en Comodoro Rivadavia, en 1907, pues allí buscaban agua, y encontraron petróleo sin proponérselo. De ahí que el ejemplo neuquino fue utilizado como argumento, para después concretarlo en la primera empresa estatal petrolera del mundo, YPF.

Para Neuquén, huelga comentar la importancia de estos antecedentes. YPF desarrolló en aquellos tempranos años la árida zona de su enclave petrolero. Plaza Huincul, a donde ya llegaba el tren, empezó a crecer impulsado por el “octógono fiscal” que gobernaba la empresa; y, adosada, empezó a crecer otra población, limitando con el octógono todopoderoso, primero conocida como “barrio peligroso”, después como “pueblo nuevo”, y finalmente, en 1935, bautizada Cutral Co (agua de fuego).

De este corazón petrolero inicial comenzó a extenderse la búsqueda del “oro negro”, que hoy es, otra vez, base de una nueva ola de progreso en la provincia, ahora con el shale, el fracking y todas las técnicas no convencionales de la modernidad, para explotar intensivamente la “roca madre” denominada Vaca Muerta.

Desde Cutral Co-Huincul, emergió también la figura política más importante de Neuquén, Felipe Sapag. En el inicial enclave poblacional Sapag fue carnicero, y después, intendente, y, más tarde, uno de los fundadores del MPN, y cinco veces gobernador de la provincia. Esa historia tuvo mucho que ver con YPF, aquella creación de otro insigne de la política nacional, Yrigoyen, después objeto de privatización y reestatización, siempre con gobiernos peronistas de distintos abordajes ideológicos.

Hoy, YPF es la empresa más importante en Vaca Muerta y en Argentina, y recientemente formalizó el anuncio de una nueva inversión, de 25 mil millones de dólares, para, según su actual CEO, Horacio Marín, producir más de 100 mil millones de dólares en exportación de hidrocarburos desde Neuquén.