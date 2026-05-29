YPF completó con éxito en Puerto Quequén la carga de cadenas y anclas destinadas a la futura operación offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que se desarrolla en Punta Colorada, Río Negro. La maniobra logística permitió embarcar componentes críticos del sistema de fondeo que será instalado en el lecho marino por un buque especializado de la firma noruega DOF Group ASA.

Las tareas demandaron una planificación de alta complejidad y fueron ejecutadas en tiempo récord, dando inicio a una nueva etapa del proyecto energético orientado a fortalecer la capacidad exportadora de crudo argentino.

“El desarrollo de Vaca Muerta requiere infraestructura a la altura de los grandes proyectos globales. Cada etapa que completamos refuerza nuestra visión de construir una plataforma exportadora de clase mundial”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El sistema de fondeo será un componente esencial para la futura operación offshore, ya que permitirá fijar la posición de las dos monoboyas que integrarán el esquema de carga de petróleo en altamar. Con la finalización de la operación en Puerto Quequén, el proyecto avanza hacia la fase de instalación offshore.

Por su parte, Gustavo Chaab, CEO de VMOS, sostuvo que “este hito representa un avance concreto en la infraestructura offshore, orientada a consolidar la exportación de petróleo y posicionar a la Argentina en el mercado global”.

Los materiales movilizados en esta primera campaña reflejan la magnitud de la obra: se embarcaron seis anclas tipo High Holding Power (HHP), de aproximadamente 42 toneladas cada una, y seis cadenas de fondeo de 400 metros de longitud, con un peso cercano a las 72 toneladas por unidad.

Según se informó, una segunda campaña logística movilizará el mismo equipamiento, en iguales características y cantidades. Las futuras instalaciones offshore permitirán garantizar condiciones operativas seguras para la exportación de crudo mediante buques tipo VLCC.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) es una de las principales iniciativas de infraestructura energética vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. La obra contempla un sistema integral de transporte y exportación de petróleo desde la cuenca neuquina hacia la costa atlántica de Río Negro.

La iniciativa busca incrementar significativamente la capacidad de exportación de crudo argentino mediante una terminal offshore preparada para operar con grandes buques petroleros. El proyecto es considerado estratégico para ampliar el ingreso de divisas y consolidar a la Argentina como proveedor energético a escala internacional.