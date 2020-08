Por errores, fracasó estudio de las denuncias contra Terán

El inicio del primer tramo del juri al fiscal jefe de Cutral Co Santiago Terán por presunto mal desempeño, no fue muy auspicioso, por la baja de tres integrantes de la Comisión Especial en representación de los abogados: dos porque no cumplían los requisitos básicos y otro porque es amigo del fiscal enjuiciado.

En una breve comunicación, se informó que este viernes fue convocada la Comisión Especial para comenzar a analizar las denuncias contra el fiscal Terán.

Estuvieron presentes la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari (presidenta de esa comisión), el diputado provincial Fernando Gallia, y el abogado Ariel Maximiliano Díaz.

Sin embargo la comisión no pudo siguiera iniciar la reunión, ya que Díaz se excusó de participar ya que no cumple con el requisito de antigüedad en el ejercicio de la profesión que exige la Ley de Jurado de Enjuiciamiento. Pero además, se debió girar el expediente a la Legislatura provincial para que se proceda a un nuevo sorteo de representantes de los abogados, luego de saberse que la abogada Ana María Scalmazzi no tiene domicilio real en la provincia de Neuquén y que el abogado suplente, Víctor Hugo Martínez, es amigo de Terán.

El fiscal jefe de Cutral Co está denunciado por presunto mal desempeño en sus funciones, por declaraciones públicas en las que sugirió a las mujeres armarse y matar de un tiro al hombre violento para evitar ser víctima de femicidio; por maltrato público a una periodista del canal C5N y por amenazas a la organización feminista Mumala.

Actualmente está de licencia médica prolongada.