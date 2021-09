Exceso de velocidad y alcohol aterran a los vecinos del Oeste

Esta mañana, vecinos del Barrio Unión de Mayo amanecieron con una imagen que se repite todos los fines de semana: por exceso de velocidad o alcohol, se producen accidentes que terminan con autos incrustados en las veredas. Aseguran que ya no pueden ni dejar salir jugar a sus hijos por miedo a que ocurra una desgracia.

En diálogo con la redacción de Mejor Informado, Isabel Molina, vecina de la casa donde ocurrió el hecho, expresó su indignación: "Todos los santos días lo mismo, todos los fines de semana ocurren estos accidentes, ya no podemos ni sacar a nuestros chicos a jugar por miedo a que pase algo", aseguró, y agregó que la falta de controles, badenes y reducidores de velocidad en la zona, hace que la gente maneje en velocidades exorbitantes.

24/7 Canal de Noticias dialogó con José Luis Cuadro, que vive en la misma cuadra y contó que ya son más de 15 los accidentes que sufrieron en la cuadra, provocando la ruptura de paredes, autos, tachos de basura. "Todo lo que nos ha pasado acá, nada nos han pagado. Es un desastre", dijo.

"Estamos cansados, no podemos estar sentados afuera. Si no ponen reducir de velocidad o badén, pasan muy fuerte, incluso los colectivos", aseguró indignado. "Esa rotonda, creen que es un corredor y pasan a 80 kilómetros por hora y la Municipalidad no hace nada. Es una vergüenza", concluyó.