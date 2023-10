Se cayó parte del techo en un colegio de Cipolletti

Los alumnos que asisten al CET 9 de Cipolletti padecieron la caída de trozos de mampostería en una de las aulas del colegio. No fueron demasiados grandes y no hubo estudiantes lastimados, pero fue una alerta del estado edilicio del establecimiento. Desde la seccional UnTER de Cipolletti manifestaron que “se trata de una escuela que ha hecho innumerables reclamos a lo largo de este y de los años anteriores, sin respuestas eficientes. Afortunadamente no fueron fragmentos demasiado grandes, porque de lo contrario habríamos tenido hoy estudiantes severamente lastimados”.

Indicaron que “solo este año hubo en diferentes escuelas situaciones de riesgo debido a problemas edilicios; fugas de gas, calefactores que explotaron, ventanas y puertas rotas, algunas incluso a punto de desprenderse de la pared, alarmas que no funcionan, lo que facilitó que hubiera escuelas vandalizadas y robadas. Además, de desbordes cloacales, techos y lozas sin terminar, paredes agrietadas, ventanas que no cierran en invierno, pisos levantados, hacinamiento por falta de espacios adecuados para el dictado de clases, patios peligrosos, tomacorrientes rotos, cables expuestos y muchos otros problemas de mayor o menor envergadura, todos de fácil solución si se hace del mantenimiento escolar una costumbre cotidiana”.

“Las escuelas sufren el lógico deterioro del uso cotidiano, pero no hay mantenimiento que vaya a la par de ese deterioro. Por el contrario, se deja que las escuelas y jardines decaigan más lento o más rápido y terminen en un completo abandono que pone en riesgo las vidas de docentes y estudiantes”, explicaron desde UnTER.