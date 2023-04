El Observatorio Electoral de la Universidad del Comahue publicó el informe preliminar de los datos obtenidos hasta el mediodía. En esta franja horaria, ya había votado la mitad del padrón electoral . Según el trabajo de campo, en el 60% de las mesas se presentó alguna persona que no sabía cómo votar.

Es una jornada histórica dentro del sistema electoral de la provincia: por primera vez, se implemento el sistema electrónico en todos los centros de votación de la provincia. Según el observatorio, todas las escuelas estuvieron abiertas a las 7:30, tal lo estipulado. En promedio, a las 08:05 ya estaba habilitado votar. Además hubo un caso donde se dificultó la habilitación de la máquina debido a que no se sabía qué presidente de mesa cargar, ya que se habían designado dos autoridades para este rol.

Por otra parte, marcaron que en ninguna de las mesas observadas se realizó el procedimiento de control aleatorio. También, en la cuarta parte de las mesas no se verificó la credencial de los/las fiscales. Otro dato curioso es que en el 100% de la mesas estudiadas había mujeres como autoridades.

A la mitad de la jornada electoral, marcaron que el tiempo promedio del sufragio fue de casi 2 minutos (1,8). Candidatos como Darío Martínez y Pablo Cervi comentaron que se les dificultó votar por la cantidad de listas. Por esta demora, marcaron que en el 90% de las mesas se formaron filas de más de 10 personas. Asimismo, indicaron que en el 60% de las mesas se presentó alguna persona que no sabía cómo votar, dónde votar y que tuvieron inconvenientes con la BUE: "No comprendían el sistema ni los pasos a seguir, no encontraban las listas, mala colocación de la BUE, entre otros".

El informe completo se puede leer aquí.