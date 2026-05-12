En la provincia de Buenos Aires, a unos 180 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra Cazón, un pequeño pueblo conocido como el “pueblo del millón de árboles”. Este asentamiento, con apenas 250 habitantes, se distingue por albergar una arboleda que supera ampliamente a su población, con más de un millón de árboles, lo que representa alrededor de 4000 macizos forestales por persona.

Este enclave verde forma parte del partido de Saladillo y es considerado uno de los pulmones naturales tanto de la jurisdicción como del país. Su entorno ofrece vistas diáfanas y un aire puro que invita a los visitantes a experimentar un alivio físico y ambiental, resultado de la colaboración entre la naturaleza y la comunidad local.

Cerca de Saladillo existe un pueblo llamado Cazón

El corazón verde de Cazón es su Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, un espacio de aproximadamente 210 hectáreas creado en 1910, poco después de la fundación del pueblo en 1896. Nombrado en honor a Don Joaquín Cazón, quien donó las tierras para la estación del tren, el vivero alberga más de 100 variedades de plantas y funciona tanto como centro productivo como área recreativa abierta al público en 2026.

El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, destacó que Cazón actúa como una verdadera “usina de plantas”, especializada en el arbolado público. De este vivero han surgido especies como casuarinas, fresnos y plátanos que hoy embellecen numerosas calles de Argentina. Además, la tradición viveril se ha extendido al sector privado, donde antiguos empleados municipales han creado emprendimientos familiares para ampliar el manto verde de la región.

Este espacio natural cobra vida especialmente durante los fines de semana con el Paseo de los Emprendedores. Allí, productores locales ofrecen una variedad de productos que incluyen artesanías, plantas y delicias caseras, enriqueciendo la experiencia de quienes visitan el pueblo. Más allá del vivero municipal, los visitantes pueden explorar viveros privados, conocer los históricos hornos de carbón a leña y visitar el tambo modelo “Pasturas de Cazón”, elementos esenciales de la cultura productiva local.

Para aquellos que buscan una conexión más intensa con el entorno, Cazón ofrece propuestas innovadoras como "El Banquete del Bosque" y las actividades senso-perceptivas en "Inspira Bosque", que invitan a reactivar los sentidos bajo el dosel arbóreo. El momento más destacado del año es la Expo Vivero, que se realiza en octubre y reúne a miles de personas en un evento con stands de plantas, espectáculos en vivo y un patio gastronómico, celebrando la riqueza natural del lugar.

Cazón: el pulmón verde de Buenos Aires con un millón de árboles

La esencia de Cazón también reside en su ritmo tranquilo, sus casas bajas y la calidez de sus vecinos. Este refugio natural es ideal para quienes desean escapar del estrés urbano y disfrutar de caminatas por senderos sombreados, parques recreativos y una base de campamento. Los más pequeños encuentran entretenimiento en tirolesas y circuitos de trekking que fomentan la aventura y el contacto con la naturaleza.