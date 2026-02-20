La Municipalidad de Neuquén sigue sumando espacios públicos y, en poco tiempo, inaugurarán la plaza Pueblos de América, ubicada en el barrio Santa Genoveva, sobre la Avenida San Juan y Río Senguer. La propuesta se presentará oficialmente en los próximos días y estará inspirada en "la casita en el árbol", según destacó la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres.

El nuevo parque, que abarca más de 3.500 metros cuadrados, fue diseñado con una serie de elementos pensados tanto para la recreación infantil como para la actividad física de adultos. Se incorporó una estructura elevada con forma de casita, que incluye toboganes y cuerdas para trepar, junto con juegos tradicionales como hamacas y sube y baja. Además, se renovaron las postas saludables para adultos, se reforestaron áreas verdes y se puso en funcionamiento el sistema de riego existente. Como parte de la mejora en accesibilidad, se realizaron veredas internas para facilitar la circulación dentro del predio.

Rueda Cáceres resaltó que la plaza fue concebida no solo para los vecinos de Santa Genoveva, sino también para los habitantes de Villa Farrell y Provincias Unidas. “Estas plazas son para todos”, afirmó la funcionaria, quien destacó la importancia de crear espacios abiertos, con buena accesibilidad y capacidad para recibir a familias de diferentes sectores de la ciudad.

Espacios públicos

La subsecretaria también destacó la buena recepción que tuvo otras intervenciones recientes en la ciudad, como el parque del Zorro y el parque temático del Dinosaurio. “Cuando la intervención es buena, la gente lo cuida”, señaló, haciendo referencia al compromiso de la comunidad con el cuidado de los parques y plazas. Según Rueda Cáceres, el uso constante de estos espacios genera un sentido de pertenencia y fortalece la identidad comunitaria, convirtiendo estos lugares en puntos de encuentro y recreación esenciales para los vecinos.

La plaza Pueblos de América es la sexta intervención dentro de un plan que comenzó el año pasado. Además, la Municipalidad de Neuquén continúa avanzando con la creación de nuevas plazas temáticas para este año. "Ya está la elaboración del pliego de las 20 plazas que se van a proponer en el transcurso de este año", señaló Rueda Cáceres, quien detalló que los diseños de estas plazas están orientados a reflejar la identidad local y garantizar que cada barrio cuente con un espacio verde renovado.

Mantenimiento y proyectos de expansión

En paralelo a la creación de nuevas plazas, la ciudad lleva adelante un trabajo continuo de mantenimiento de sus 487 plazas distribuidas en los 48 barrios. Rueda Cáceres explicó que existen cuadrillas específicas para realizar reparaciones de juegos, trabajos de soldadura en estructuras metálicas, corte y bordeo de césped, levantamiento de residuos y renovación de mobiliario urbano como mesas y bancos.

A partir de marzo, se sumará el operativo de poda para despejar luminarias, levantar copas de árboles y reforzar la seguridad en plazas y espacios públicos, en colaboración entre Espacios Verdes, Mantenimiento del Espacio Público y Limpieza Urbana.

“Es un desafío para la Municipalidad de Neuquén, no solo en lo presupuestario, sino también en cuanto a las obras en sí”, afirmó la funcionaria, quien destacó la magnitud del trabajo que implica la ejecución de 20 nuevas plazas temáticas en un solo año. Según explicó, no se trata únicamente de instalar juegos, sino de renovar por completo cada espacio público, incorporando diseño, accesibilidad, iluminación, equipamiento y forestación.

Objetivos a futuro: más plazas para la ciudad

El plan de renovación y expansión de espacios públicos en Neuquén no se detiene. Con la implementación de estas nuevas plazas temáticas y el mantenimiento constante de los espacios existentes, la Municipalidad busca consolidar una red de parques y plazas que promuevan el encuentro comunitario, la actividad física y la integración social. “Neuquén avanza hacia el objetivo de que cada barrio cuente con su propio parque temático”, concluyó Rueda Cáceres.