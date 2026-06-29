La Municipalidad de Neuquén anunció que se extenderá durante todo el mes de julio la votación ciudadana para definir el nombre de la Gran Avenida, una de las obras más importantes que transformará la ciudad. La decisión responde a la alta participación de los vecinos y vecinas, que ya superó los 23 mil votos.

Aunque el último día para votar era este martes 30 de junio, se decidió que continúe abierta para que más vecinos puedan participar del nuevo nombre que tendrá la Avenida.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó:

“Estamos llevando adelante el proceso participativo que va a definir el nombre de la Gran Avenida que viene a transformar la ciudad de Neuquén. Debido a la alta participación que hemos tenido, que ya supera los 23 mil votos y el intendente Mariano Gaido nos ha pedido que se amplíe durante todo el mes de julio, es decir, que tengamos 30 días más para que los vecinos y las vecinas puedan seguir votando”, afirmó.

Además agregó: “Esto amplía la legitimación de lo que va a ser el nombre de la Gran Avenida, pero sobre todo nos permitirá aprovechar la cantidad de actividades que vamos a tener para el turismo y para quienes viven en la ciudad de Neuquén, recordándoles que la votación sigue vigente y buscando superar o incluso duplicar el número de participantes que llevamos hasta ahora”, destacó.

Cómo surgen las opciones y cómo se vota

Por otro lado, De Giovanetti recordó que las alternativas disponibles surgieron de propuestas realizadas por el sector privado y que el sistema también permite incorporar nuevas opciones:

“Hay diez nombres que fueron propuestos por el sector privado. Además, existe una opción que es “otro”, para quienes no se sientan representados por esas propuestas. En ese caso pueden incorporar un nuevo nombre, con la única limitación de que no sean nombres propios ligados a la política”, explicó.

Para votar se debe ingresar a la página de la Municipalidad, colocar DNI, edad y código postal y ya se puede elegir un nombre.