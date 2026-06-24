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Todavía podes participar

Gran Avenida: a una semana del cierre, más de 20 mil vecinos ya votaron para elegir el nuevo nombre

Se puede votar hasta el próximo martes, eligiendo alguna de las opciones propuestas o agregando nuevas. El objetivo es que sean los vecinos quienes decidan el futuro nombre.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 15:51
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La estructura tendrá cinco carriles, nuevas colectoras y un sistema de circulación pensado para absorber el crecimiento vehicular del área metropolitana.

Mientras avanza a paso firme la obra histórica en la Gran Avenida de Neuquén, con trabajos las 24 horas, los vecinos aún tienen la posibilidad de participar de la votación para definir el nuevo nombre que llevará la traza.

La propuesta despertó gran interés desde temprano y a menos de un día de lanzar la votación, más de 6 mil neuquinos ya habían participado. Una vez ingresado al sistema, se puede elegir uno de los nombres ofrecidos o crear uno nuevo.

La iniciativa busca que la comunidad elija cómo se denominará este corredor vial estratégico que atraviesa una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la capital neuquina. 

Ahora, a días de que cierre la votación el próximo martes 30 de junio, desde la Municipalidad de Neuquén informaron que ya han participado más de 20.000 vecinos, eligiendo nombre y proponiendo los suyos.

La votación se realiza a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Neuquén. Para participar es necesario tener 16 años o más, contar con domicilio en la ciudad e ingresar DNI, edad y código postal. El sistema bloquea automáticamente cualquier intento de voto duplicado.

Las opciones que aparecerán en la votación son:

  • Gran Avenida Confluencia

  • Avenida Neuquén

  • Avenida Las Bardas

  • Avenida Ingeniero Enrique Mosconi

  • Avenida Limay

  • Avenida Pehuén

  • Avenida del Comahue

  • Avenida Federal

  • Avenida Patagónica

  • Avenida Confluencia

Cómo sigue la obra histórica

Aún queda tiempo para participar mientras la obra está avanzando con el hormigonado de la primera pila del viaducto, ubicado a metros del puente carretero entre Neuquén y Cipolletti.

Se detalló que ya se ejecutaron y hormigonaron los pimeros tres pilotes, de 17 metros de profundidad y un metro y medio de diámetro. Ahora se continuará con el resto de la estructura, que son un total de 48.

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