Mientras avanza a paso firme la obra histórica en la Gran Avenida de Neuquén, con trabajos las 24 horas, los vecinos aún tienen la posibilidad de participar de la votación para definir el nuevo nombre que llevará la traza.

La propuesta despertó gran interés desde temprano y a menos de un día de lanzar la votación, más de 6 mil neuquinos ya habían participado. Una vez ingresado al sistema, se puede elegir uno de los nombres ofrecidos o crear uno nuevo.

La iniciativa busca que la comunidad elija cómo se denominará este corredor vial estratégico que atraviesa una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la capital neuquina.

Ahora, a días de que cierre la votación el próximo martes 30 de junio, desde la Municipalidad de Neuquén informaron que ya han participado más de 20.000 vecinos, eligiendo nombre y proponiendo los suyos.

La votación se realiza a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Neuquén. Para participar es necesario tener 16 años o más, contar con domicilio en la ciudad e ingresar DNI, edad y código postal. El sistema bloquea automáticamente cualquier intento de voto duplicado.

Las opciones que aparecerán en la votación son:

Gran Avenida Confluencia

Avenida Neuquén

Avenida Las Bardas

Avenida Ingeniero Enrique Mosconi

Avenida Limay

Avenida Pehuén

Avenida del Comahue

Avenida Federal

Avenida Patagónica

Avenida Confluencia

Cómo sigue la obra histórica

Aún queda tiempo para participar mientras la obra está avanzando con el hormigonado de la primera pila del viaducto, ubicado a metros del puente carretero entre Neuquén y Cipolletti.

Se detalló que ya se ejecutaron y hormigonaron los pimeros tres pilotes, de 17 metros de profundidad y un metro y medio de diámetro. Ahora se continuará con el resto de la estructura, que son un total de 48.