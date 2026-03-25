La Municipalidad de Neuquén avanza con las obras de cloacas y asfalto en la zona de Polvorines del barrio Altos del Limay, en el sur de la ciudad, que permitirá mejorar la calidad de vida de cientos de vecinas y vecinos y resolver problemas históricos de inundaciones.

En una recorrida por el sector realizada esta mañana, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el impacto de los trabajos y aseguró que forman parte de una planificación integral para llevar servicios a todos los barrios.

“Lo que se planifica es ir llegando con las obras que la gente necesita en los diferentes sectores de la ciudad. Estas obras le cambian la calidad de vida a las familias”, aseguró.

Los trabajos beneficiarán a unas 400 familias que durante años no contaron con servicios esenciales. “No tenían cloacas, sufrían inundaciones en épocas de lluvia y tampoco contaban con asfalto. Es una espera de más 30 años”, recordó.

Pasqualini subrayó que las obras se enmarcan en el plan de 3.400 cuadras de asfalto y en una política de equilibrio territorial:

“Así como estamos llegando a Altos del Limay, también estamos trabajando en otros barrios que aún no tenían todos los servicios. Esto es llevar soluciones concretas y definitivas”, afirmó.

Los detalles de la obra

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló el alcance de la obra y los avances actuales.

Se trata de 25 cuadras, equivalentes a unos 100 metros cada una, de un sector históricamente afectado por anegamientos: “Es un lugar que durante las lluvias se inundaba porque está en un bajo. Por eso, lo primero que hicimos fue todo el sistema pluvial, con conductos, alcantarillas y un pozo de bombeo que deriva el agua hacia el arroyo Durán”.

Nicola precisó que actualmente se avanza con la red cloacal, una infraestructura inexistente hasta el momento en el barrio. “Una vez finalizado, los vecinos se van a poder conectar. Luego se completará con la carpeta asfáltica”. En cuanto a los plazos, estimó que los trabajos demandarán cinco meses aproximadamente.