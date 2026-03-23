A veinte días de su inicio, la obra del Salón de Actividades Físicas (SAF) en el barrio Melipal muestra sus primeros avances y comienza a transformar el oeste de la ciudad como parte del quinto espacio que impulsa la Municipalidad de Neuquén dentro de la política del intendente Mariano Gaido de desarrollar mini ciudades deportivas en distintos barrios.

El proyecto contempla la construcción de un gimnasio cubierto de 1.500 metros cuadrados, con canchas de vóley y básquet, vestuarios, salas para profesores, oficinas y gradas con capacidad para 500 personas. También incluye la repavimentación de la pista de patín y mejoras en la cancha de fútbol existente.

La inversión asciende a 4.100 millones de pesos y el plazo de ejecución es de un año. Actualmente se ejecutan tareas de movimiento de suelo, cerramiento del predio y montaje del obrador, en una etapa clave para el desarrollo de la obra.

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, destacó el ritmo de los trabajos y el impacto que tendrá el nuevo espacio. “Estamos avanzando según lo previsto en una obra de gran calidad, que va a permitir ampliar la infraestructura deportiva en un sector en pleno crecimiento”, señaló.

El funcionario remarcó que este tipo de proyectos forman parte de una planificación integral. “No es una obra aislada. Es parte de un modelo que ya funciona en otros barrios y que busca garantizar igualdad de oportunidades a través del acceso al deporte y a espacios comunitarios de primer nivel”, explicó.

En ese sentido, indicó que el SAF de Melipal se suma a una red que ya incluye instalaciones en Confluencia, Parque Industrial y San Lorenzo. “Estamos consolidando una estructura que descentraliza la oferta deportiva y permite que cada barrio cuente con equipamiento adecuado”, afirmó.

Nicola también subrayó el efecto que estas obras generan en el entorno urbano. “A medida que avanzan los trabajos, el barrio empieza a reconfigurarse. Son intervenciones que no solo suman infraestructura, sino que revalorizan los espacios públicos y promueven mayor actividad comunitaria”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, puso el foco en el impacto social, especialmente en los más jóvenes.

“Para los chicos y chicas, tener este espacio cerca de sus casas cambia la realidad cotidiana. Les da un lugar donde encontrarse, hacer deporte y desarrollar vínculos positivos”, expresó.

Serenelli destacó que estos espacios cumplen una función clave en la integración social. “Son ámbitos de contención, donde se generan hábitos saludables y se fortalecen valores como el trabajo en equipo y el respeto”, afirmó.

Además, remarcó que la política de ciudades deportivas apunta a reducir desigualdades. “La decisión es clara: que todos los barrios tengan las mismas oportunidades. Llevar infraestructura de calidad a cada punto de la ciudad es una forma concreta de construir equidad territorial”, señaló.

Con el avance sostenido de la obra en Melipal, el funcionario remarcó que el municipio reafirma una estrategia que combina desarrollo urbano e inclusión.

“El nuevo SAF se perfila -definió- como un punto de encuentro para vecinos y vecinas, y como una pieza clave en una red deportiva que sigue creciendo en toda la ciudad”.