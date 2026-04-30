Un esquema claro para el feriado

La Municipalidad de Neuquén definió cómo operarán los servicios durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador. El esquema combina suspensión de algunas actividades con la continuidad de otras consideradas esenciales, para ordenar la ciudad durante los días de menor actividad.

El viernes, las oficinas de atención al público permanecerán cerradas y no habrá recolección de residuos. Además, el transporte público funcionará con frecuencia de domingo.

Estacionamiento y centros de transferencia

Durante el feriado, el Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM) no estará activo. Tampoco abrirán los centros de transferencia.

A partir del sábado, estos espacios retomarán su funcionamiento habitual, con atención de 9 a 20 tanto el sábado como el domingo.

Cementerios y líneas de contacto

Los cementerios municipales mantendrán sus puertas abiertas todos los días, en el horario de 9 a 19.

En cuanto a la atención telefónica, la Línea 147 no estará disponible el viernes. Para situaciones urgentes, la Línea 103 de Protección Civil funcionará las 24 horas.

Turismo: pausa y reactivación

El área de Turismo tendrá una pausa el viernes, cuando permanecerán cerradas las oficinas y no habrá actividades guiadas.

El fin de semana retomará la atención habitual: las oficinas del centro y de la ETON abrirán de 8 a 20, mientras que las ubicadas en el puente y en la zona del río atenderán de 8 a 19.

Guardias activas para situaciones sensibles

La subsecretaría de Mujeres mantendrá guardias para consultas en casos de riesgo por violencia de género. El servicio funcionará en horario reducido y con líneas específicas para cada jornada.

El sábado estarán disponibles los números 299 5940203 (área legal) y 299 5940216 (área psicosocial). El domingo, los contactos serán 299 5121506 (legal) y 299 5940254 (psicosocial).

Una ciudad que se adapta al ritmo del feriado

Con servicios reorganizados y guardias activas, el funcionamiento durante el fin de semana largo sigue un esquema previsible. Las modificaciones permiten ajustar la dinámica habitual sin perder de vista la atención en los puntos clave.