Un fin de semana con opciones para salir

Neuquén Capital llega al fin de semana largo con una agenda cargada de actividades pensadas para quienes se quedan y para quienes llegan.

Según informó e "La mañana es de LA PRIMERA", que se emite por la AM550, el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, “hay buen nivel de reservas, casi 40% de reservas en Neuquén Capital”.

El movimiento ya empezó a sentirse y la expectativa es que crezca durante los próximos días. “Vamos a llegar a un 50% de ocupación, es un muy buen movimiento para un fin de semana largo”, agregó.

Agroturismo, río y cielo: las propuestas que se suman

El sábado habrá salidas de agroturismo desde el centro de informes turísticos, con turnos a las 15 y a las 17. Son recorridos organizados junto a agencias locales, que van rotando y sumando propuestas, incluso con opciones que incluyen brindis al final del recorrido.

El domingo, la agenda arranca temprano. A las 11.30 se realizará una experiencia náutica sobre el río Limay, con un recorrido que se extiende hasta las 14. Más tarde, a las 17, habrá una salida especial que incluye visita al observatorio astronómico.

“Son todas actividades programadas”, explicó Cayol, y remarcó que se trata de propuestas pensadas para ampliar las opciones durante el fin de semana.

Recorridos gratuitos que siguen activos

A las actividades con agencias se suman los recorridos turísticos gratuitos que continúan el sábado y el domingo. Funcionan con dos salidas diarias, por la mañana y por la tarde.

El primer recorrido parte a las 10. Para participar, hay que acercarse media hora antes al centro de informes turísticos, anotarse y subir al colectivo. El punto de encuentro está en la zona de la calle Mitre, junto a las vías.

Cómo funcionan las actividades pagas

Las propuestas organizadas con agencias tienen un costo, pero con valores accesibles.

“Rondan los 30 mil pesos”, detalló el funcionario.

En estos casos, el municipio acompaña en la logística y el traslado, mientras que cada empresa se encarga del desarrollo de la experiencia.

Cambios por el feriado del 1° de mayo

Durante el viernes, por el feriado del Día del Trabajador, no habrá servicio de colectivos turísticos gratuitos y el centro de informes permanecerá cerrado. La actividad se retoma con normalidad el sábado.

Una ciudad con movimiento todo el fin de semana

Con propuestas para distintos gustos y horarios, la ciudad se prepara para recibir visitantes y ofrecer alternativas a quienes buscan hacer algo distinto sin irse lejos. La combinación de actividades públicas y privadas arma un fin de semana con opciones variadas, pensadas para aprovechar cada momento.