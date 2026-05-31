Las personas que cursan la finalización de sus estudios secundarios en Neuquén ya pueden anotarse para acceder a una nueva edición de las Becas Gregorio Álvarez, uno de los programas educativos impulsados por la provincia para acompañar trayectorias de formación.

La convocatoria está orientada específicamente a estudiantes que asisten a escuelas secundarias para adultos y a quienes participan del programa FinEs, con el objetivo de fortalecer las posibilidades de continuidad y egreso educativo.

Las inscripciones se realizan mediante la plataforma oficial de becas, donde cada postulante debe completar la información solicitada y adjuntar la documentación correspondiente. Desde el área educativa remarcaron la importancia de verificar previamente los requisitos y condiciones de acceso.

El programa Gregorio Álvarez está destinado a aquellas personas de distintos niveles educativos y contempla criterios vinculados a situación académica, residencia e ingresos del grupo familiar. Además del apoyo económico, el esquema incorpora acciones de acompañamiento educativo que buscan fortalecer la permanencia dentro del sistema y reducir situaciones de abandono escolar.

Desde la coordinación explicaron que las personas que necesiten solicitar más información sobre el programa de becas pueden comunicarse al 299 4494869 interno 7487 y por WhatsApp al 299 6249470. También están disponibles los correos electrónicos becas@neuquen.gov.ar y becasnqn@gmail.com.