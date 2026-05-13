Dos gigantes petroleros aportarán US$400.000 para las becas Gregorio Álvarez y Emplea Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa firmó dos convenios con el director de Relaciones Institucionales y Administración del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Martín Kaindl, mediante los cuales la empresa GeoPark aportará 250.000 dólares al plan de becas Gregorio Álvarez y Shell contribuirá con más de 150.000 dólares para acompañar el programa Emplea Neuquén. También participó de esta firma la gerenta de Relaciones Corporativas de Shell, Verónica Staniscia

Cabe recordar que el IAPG firmó en 2024 un acuerdo marco con la Provincia, mediante el cual se comprometió a promover entre sus empresas asociadas el plan de becas neuquino. En este caso, GeoPark Argentina SA -socia del IAPG- decidió concretar el aporte económico de 250.000 dólares para el programa Redistribuir Oportunidades.

La firma para el aporte de GeoPark había sido acordada en marzo, durante una reunión que el Gobernador mantuvo con el CEO de la firma, Felipe Bayon.

El programa de becas Redistribuir Oportunidades constituye una de las principales políticas educativas impulsadas por el Gobierno y busca garantizar el derecho social a la educación, promoviendo la inclusión, la igualdad y la calidad educativa para niños, adolescentes y jóvenes de toda la Provincia.

El otro acuerdo formaliza la continuidad del financiamiento de Shell al programa Emplea Neuquén y consolida una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y generar oportunidades concretas de inserción laboral para los neuquinos.

El financiamiento permitirá sostener y ampliar la oferta formativa durante 2026, diseñada a partir de mesas sectoriales vinculadas a rubros clave como petróleo y gas, comercio, turismo, construcción y salud. Estas instancias permiten alinear la capacitación con las demandas reales del mercado laboral y las necesidades productivas de la Provincia.

El acuerdo permitirá que se desarrollen capacitaciones orientadas a áreas como operación y mantenimiento industrial, instrumentación, producción, servicios vinculados a la actividad hidrocarburífera, gestión administrativa, gastronomía, economía del cuidado, discapacidad, salud y agroindustria, entre otras temáticas alineadas a las demandas reales del mercado laboral neuquino.

Durante 2025, este aporte posibilitó el desarrollo de 22 capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, con la participación de 11 instituciones académicas de prestigio, públicas y privadas.

Con estos nuevos aportes del sector energético, el Ejecutivo continúa ampliando el alcance del plan de becas y del programa Emplea Neuquén, consolidando una articulación público-privada orientada a generar más oportunidades de formación y desarrollo para los neuquinos.

Del acto de firma de los convenios participaron también la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el secretario de Trabajo, Pablo Castillo; y la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas.



