Un ingreso clave que empieza a tomar forma

La ciudad de Neuquén puso en marcha una de las obras más esperadas para ordenar el tránsito en uno de sus puntos más exigidos: el nuevo acceso norte.

El proyecto ya está en ejecución y apunta a descomprimir el ingreso por Avenida Alfonsín y Ruta 7, dos de los corredores más utilizados por quienes entran y salen a diario de la capital.

“Firmamos el contrato semana pasada, esta semana iniciaron trabajos”, explicó en diálogo con la AM550, el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola.

Cuatro alternativas para ingresar y más salidas para descongestionar

Uno de los cambios centrales es la multiplicación de opciones para entrar a la ciudad. El esquema prevé dos accesos principales: por calle Jujuy y por Diagonal 9 de Julio, ambos con dos carriles.

De esta manera, habrá cuatro alternativas concretas de ingreso que buscan repartir el flujo vehicular y evitar los cuellos de botella que hoy se generan en horas pico.

“Quien ingresa por avenida Alfonsín o Ruta 7, tendrá dos accesos, una por calle Jujuy o por diagonal 9 de julio. Dos carriles en cada caso, por lo que hay 4 alternativas”, detalló Nicola.

Para la salida de la ciudad, el esquema también cambia: calle Salta quedará destinada exclusivamente a ese movimiento, conectando de forma directa con Alfonsín.

“Quienes se van de la ciudad, por calle Salta salen directamente a avenida Alfonsín, Salta va a quedar solo para eso”, precisó.

Desvíos y cambios mientras avanza la obra

Durante la ejecución, la circulación ya comenzó a modificarse y seguirá teniendo ajustes en las próximas semanas.

Uno de los desvíos clave conectará directamente con calle Jujuy, mientras que quienes egresen deberán tomar Salta, girar a la derecha y empalmar con Diagonal 9 de Julio para retomar hacia Alfonsín.

“Durante la obra hay desvíos: uno que va directo a calle Jujuy, lo vamos a habilitar lunes o martes de semana que viene y quien sale, sale por Salta, gira a la derecha que conecta a 9 de julio para tomar Alfonsín”, indicó Nicola.

De rotondas saturadas a un sistema con más salidas

El nuevo acceso norte no es una obra aislada. Forma parte de una intervención más amplia que busca reorganizar todo el sector.

En ese mismo corredor ya se eliminaron rotondas que generaban conflictos de tránsito, como las ubicadas frente a Coto y sobre Avenida del Trabajador, puntos donde se registraban demoras constantes.

“Esta obra de acceso norte viene a completar esa obra. Vamos a tener esas cuatro nuevas salidas, en total 7 salidas para descargar ingreso”.

Estacionamiento subterráneo y un polo gastronómico

El proyecto no se limita al tránsito. En la misma zona avanza un desarrollo que combina movilidad y espacio urbano: un estacionamiento subterráneo de dos niveles y un polo gastronómico en superficie.

Se trata de una obra concesionada a través de licitación pública, donde participan empresas privadas que financian y ejecutan el proyecto.

“Es en la misma zona del acceso norte. Son dos niveles de estacionamiento y un polo gastronómico que va a estar arriba del todo”, dijo entusiasmado el funcionario.

Este nuevo espacio se integrará al área del Parque de la Confluencia, uno de los sectores más convocantes de la ciudad.

Un nodo pensado para el crecimiento de la ciudad

El rediseño del acceso norte apunta a resolver un problema histórico: la saturación en uno de los principales puntos de entrada a Neuquén.

Con más carriles, nuevas salidas y una reorganización completa del tránsito, el proyecto busca acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad y ordenar un flujo vehicular que no dejó de aumentar en los últimos años.

“Con todo este desarrollo que será el parque de la confluencia, el acceso norte va a tener la configuración definitiva”, resumió Nicola.

Con la obra ya en marcha y cambios visibles en la circulación, el nuevo acceso norte empieza a perfilarse como una pieza central en la movilidad de Neuquén.