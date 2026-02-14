La Municipalidad de Neuquén realizó la apertura de los sobres con las ofertas económicas para la obra del nuevo Acceso Norte a la ciudad, un proyecto clave para mejorar la circulación en uno de los sectores más transitados de la capital. En la licitación participaron seis empresas neuquinas, aunque finalmente se presentaron cuatro propuestas que ya son evaluadas para avanzar hacia la adjudicación.

Las ofertas recibidas son CODAM S.A, con $16.680 millones, apenas por debajo del presupuesto oficial de $16.753 millones; Servipet, con $17.700 millones; la UTE Omega y Arco, con $18.000 millones; y RJ Ingeniería, con $18.497 millones.

“Muy probablemente, si todo anda bien, la semana que viene ya podremos estar procediendo a la adjudicación”, anticipó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, finalizado el acto de apertura de las ofertas efectuado el viernes en la sede de la Municipalidad del Oeste.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

La obra prevé un reordenamiento integral del Acceso Norte, con una estructura elevada en Y que ingresará por las calles Jujuy y Diagonal 9 de Julio, con dos vías de circulación cada una.

La propuesta busca resolver un cuello de botella que se forma en el ingreso norte, especialmente para quienes llegan desde la Ruta 7 y la avenida Raúl Alfonsín.

Así, cuando la obra finalice, será una mejora sustancial para quienes ingresan por Ruta 7 y avenida Raúl Alfonsín pues con dos carriles de entrada se habilitarán siete alternativas de salida, entre ellas Doctor Ramón, el rulo de conexión, una colectora hacia Jujuy y las nuevas salidas elevadas.

Como uno de los puntos centrales del proyecto es garantizar la circulación sin interrupciones durante el desarrollo de los trabajos, Nicola indicó que se diseñaron accesos y salidas transitorios pavimentados: “Dos carriles de circulación van a entrar por Jujuy y una salida directa por Salta, también de dos carriles”.

Nicola contó que el proyecto de la obra comenzó a gestarse en el inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido. “Cuando asumimos en el acceso norte de la ciudad, frente a Alto Comahue Shopping, se estaba finalizando una obra clave: el puente que eliminó la antigua rotonda, uno de los principales puntos de congestión vehicular”, recordó.

Reordenamiento vial

El municipio entonces avanzó con el reordenamiento vial de toda la zona norte y consolidó el Parque de la Confluencia, que integra la Plaza de la Mujer, el Espacio de la Diversidad y el sector donde funcionaba la rotonda Della Valentina (Pirkas), actualmente reconvertido en un estacionamiento subterráneo y un polo gastronómico en ejecución.

Sin embargo, notó el funcionario, el crecimiento del tránsito en el ingreso norte hizo necesario avanzar con una nueva etapa del plan urbano, orientada a mejorar la conectividad y distribuir mejor la circulación de vehículos.

El proyecto que se ejecutará contempla un viaducto elevado que conectará con calle Jujuy y 9 de Julio, con dos carriles en cada sentido. En paralelo, la calle Salta -que hoy es ida y vuelta- quedará destinada únicamente a la salida de la ciudad, lo que permitirá ordenar el flujo y evitar cruces conflictivos.

“Esto nos abre la puerta a la tercera trocha que vamos a construir en la avenida Raúl Alfonsín o Ruta 7”, observó el secretario municipal.

El pliego licitatorio establece un plazo de ejecución de un año, aunque Nicola anticipó que buscarán reducirlo para acelerar la puesta en funcionamiento del nuevo acceso.