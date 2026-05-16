El avance de una masa de aire polar comenzará a modificar las condiciones climáticas desde la noche de este sábado en la provincia de Neuquén, con impacto en el Alto Valle, la zona Confluencia, Vaca Muerta, la Comarca Petrolera y sectores cordilleranos. Según informó Protección Civil, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre -1°C y -4°C y el frío persistirá al menos hasta el martes.

Zona por zona, qué pasara con el ingreso de la masa de aire polar en Neuquén

Durante la madrugada del domingo podrían registrarse lluvias aisladas en sectores de Confluencia, Limay y áreas petroleras, mientras que en las zonas cordilleranas se esperan nevadas en zonas de alta montaña. Las autoridades provinciales remarcaron que “las temperaturas bajo cero van a persistir varios días y eso puede generar sectores con hielo sobre la calzada”, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Bajas temperaturas: complicaciones en rutas y advertencias a viajeros

El fenómeno climático podría generar inconvenientes en distintos corredores viales de Neuquén y Río Negro, con especial atención sobre rutas de montaña y caminos vinculados al tránsito petrolero. En este escenario, las autoridades recomendaron consultar el estado de rutas y pasos fronterizos antes de viajar, principalmente en trayectos hacia San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala y el Norte neuquino, donde podrían presentarse acumulaciones de nieve y sectores congelados.

En localidades cordilleranas ya comenzaron las consultas por el posible uso obligatorio de cadenas durante el domingo, ante el riesgo de nevadas y hielo en los sectores más altos. Además, pidieron evitar traslados innecesarios en horarios de menor temperatura y mantener medidas preventivas tanto en viviendas como en vehículos.

El frío también impactará en Vaca Muerta y zonas rurales

El ingreso de la masa de aire polar también tendrá consecuencias sobre las actividades rurales y el movimiento logístico en la región petrolera de Vaca Muerta. Allí, las condiciones climáticas suelen afectar la circulación de camiones y operativos en rutas provinciales.

En áreas productivas y rurales del interior neuquino, las heladas podrían complicar tareas vinculadas al campo y generar dificultades en caminos secundarios. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el seguimiento sobre la región patagónica ante la posibilidad de nuevas precipitaciones níveas y la continuidad de temperaturas extremas durante la próxima semana.

Recomendaciones oficiales ante posibles heladas

Desde Protección Civil solicitaron a la población: