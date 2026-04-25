Con la llegada de los primeros fríos a la provincia de Neuquén, vuelve una preocupación recurrente en otoño, previo a la llegada del invierno: cómo calefaccionar los hogares de manera segura. Especialistas y autoridades gubernamentales lanzaron una serie de recomendaciones para que quienes permanezcan mayor tiempo en casa lo hagan de manera segura y le escapen a la "amenaza silenciosa" llamada monóxido de carbono.

Qué calefactores son seguros para usar en los días fríos

Entre los sistemas recomendados para evitar accidentes e intoxicaciones por monóxido de carbono figuran las estufas a gas con salida al exterior (tiro balanceado), las salamandras o calefactores a leña con chimeneas en buen estado y las estufas eléctricas. De acuerdo a las posibilidades del usuario, todas las anteriores son consideradas opciones seguras siempre que se las utilice de manera correcta.

Para poder hacer un uso correcto de los sistema de calefacción, los especialistas recomiendan hacer un mantenimiento preventivo, al menos una vez por año con un gasista matriculado. A su vez, durante los períodos en los que se calefacciona el ambiente se aconseja dejar una abertura mínima al exterior de al menos 10 centímetros y ventilar la casa diariamente por al menos 15 minutos.

Monóxido de carbono: los artefactos peligrosos que no se recomiendan

Desde el Ministerio de Salud advirtieron que algunas formas caseras de calefacción pueden representar un serio riesgo por mala combustión y generación de monóxido de carbono. Entre los sistemas inadecuados o peligrosos se encuentran:

Braseros a carbón o leña

Hornallas u hornos para calefaccionar ambientes

Estufas sin salida al exterior

Parrillas o fogones dentro de la vivienda

Calentadores a kerosene sin ventilación adecuada

En aquellos hogares donde no haya acceso a calefacción segura, se recomienda extremar las precauciones: mantener una ventana entreabierta, apagar braseros antes de dormir, encenderlos y apagarlos siempre fuera de la vivienda y no ingresarlos a espacios cerrados si hay mucha generación de humo.

Cómo reconocer los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es conocido como la “amenaza silenciosa”, ya que no tiene olor, color ni sabor. Y puede ser letal. Se genera por combustión deficiente de gas, leña o carbón y muchas veces sus síntomas se confunden con una gripe o malestar digestivo.

En personas adultas, el monóxido de carbono puede provocar:

Dolor de cabeza

Mareos

Náuseas o vómitos

Debilidad o cansancio

En bebés y niños, ante la inhalación de monóxido de carbono pueden aparecer señales como:

Irritabilidad

Llanto constante

Dificultad para alimentarse

Sueño profundo o dificultad para despertarlos

Ante las situaciones arriba mencionadas, que pueden ser signos de intoxicación, los especialistas recomiendan salir inmediatamente al aire libre, ventilar el hogar y llamar al 107 o acudir al centro de salud más cercano.

Cómo revisar la calefacción del hogar antes de la llegada del frío extremo

Frente a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por bajas temperaturas para la provincia de Neuquén y la región de la Patagonia, las autoridades aconsejan chequear si los artefactos del hogar están en condiciones. Es por eso que se deben tener en cuenta algunos puntos clave. A saber:

Las Instalaciones deber ser hechas por un gasista matriculado.

Limpiar los conductos y liberar cualquier obstrucción.

Contar con ventilación permanente al exterior.

En la medida de lo posible, los artefactos deben estar en buen estado.

Cocinas y otros equipos a gas deben emitir una llama de color azul.

Realizar un control técnico anual.

Cuáles son las señales que pueden indicar presencia de monóxido de carbono

Hay indicios que pueden advertir acerca de una combustión deficiente y, como consecuencia, la acumulación de monóxido de carbono dentro del hogar. Algunas de las más frecuentes son:

Llama amarilla o anaranjada

Hollín o manchas negras en techos y paredes

Olor a humo

Artefactos que se apagan solos

Ante cualquiera de estas señales, se recomienda suspender el uso del equipo y someterlos a una revisión de inmediato.

Dónde te podés comunicar si hay problemas con artefactos a gas en Neuquén

En casos de urgencias por artefactos con gas de red o sospechas de mal funcionamiento, se puede contactar a la guardia de Camuzzi al teléfono 0800 999 0810, disponible las 24 horas, los 365 días el año.

Con la llegada del frío, la consigna es simple: calefaccionar sí, pero de manera segura. Un control a tiempo puede evitar accidentes graves dentro del hogar.