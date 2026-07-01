La aparición de miguelitos sobre la Ruta Provincial 9, principal acceso a Punta Colorada, encendió alarmas en torno al Vaca Muerta Oil Sur. Los elementos punzantes fueron hallados en distintos sectores del camino. Surgen sospechas hacia una interna gremial de la UOCRA y una fracción opositora ligda al ex intendente peronista Renzo Tamburrini.

La situación comenzó a tomar estado público luego de que un servicio de transporte que trabaja habitualmente en la zona difundiera una advertencia en sus redes sociales. En la publicación mostró uno de los miguelitos encontrados sobre la calzada y alertó a quienes debían circular por ese tramo para extremar las precauciones y evitar inconvenientes durante el viaje hacia Punta Colorada.

Según pudo reconstruir Mejor Informado, los elementos estaban distribuidos en distintos sectores de la Ruta Provincial 9, especialmente en la mano de circulación hacia el predio donde avanza el proyecto VMOS. Se trata de clavos de gran tamaño incrustados en trozos de madera, preparados para pinchar neumáticos y provocar daños a los vehículos que los pisan.

El movimiento habitual de camionetas, combis y camiones que abastecen la obra se vio afectado por la preocupación que generó la presencia de estos elementos sobre la calzada.

Distintas empresas ligadas al sector realizaron advertencias y comunicaron la situación a la Policía para que se determine quiénes colocaron los miguelitos y cuál fue el objetivo de esa maniobra.

Los miguelitos están armados con clavos de unos 10 centímetros de largo

Por otra parte, el episodio ocurre en un momento de fuerte tensión dentro de la UOCRA Atlántica, y una disputa entre distintos sectores por la representación de los trabajadores vinculados a las grandes obras de la región. En ese escenario aparecen, entre otros, el sector referenciado en el viedmense Damián Miller, y el espacio que responde a José Pazos, vinculado políticamente con el exintendente peronista Nelson Tamburrini.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial ni elementos de la investigación que permitan establecer una relación entre la aparición de los miguelitos y esa interna gremial.