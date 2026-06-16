El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) alcanzó una de sus etapas más importantes frente a las costas de Punta Colorada y consolida a Río Negro como la futura puerta de salida del petróleo argentino hacia los mercados internacionales. Durante los últimos días concluyó la instalación de cadenas y anclas en el lecho marino, una estructura fundamental para sostener las monoboyas que permitirán cargar crudo en altamar a buques de gran porte.

Se trata de una infraestructura gigantesca que transformará la costa atlántica rionegrina en un nodo estratégico para la exportación de la producción de Vaca Muerta. Con el arribo del segundo cargamento de equipamiento especializado, el proyecto cerró una fase considerada crítica dentro del sistema offshore que se desarrolla frente a Punta Colorada.

Las cadenas y anclas instaladas en el fondo del mar serán las encargadas de mantener fijas las monoboyas en condiciones extremas y garantizar operaciones seguras para la carga de petróleo. Sin esta compleja estructura submarina, el esquema de exportación simplemente no podría funcionar. Detrás de cada maniobra trabajan embarcaciones especializadas, tecnología de última generación y equipos preparados para operar en ambientes marinos de alta exigencia.

La campaña offshore demandará cerca de 250 días de trabajo y la participación de más de 120 técnicos y especialistas. La logística necesaria para sostener semejante despliegue moviliza servicios, proveedores, transporte, ingeniería y recursos humanos en una escala pocas veces vista en la región atlántica rionegrina.

En este escenario, el gobernador Alberto Weretilneck destacó el avance de las obras y aseguró que "el futuro ya está frente a las costas de Río Negro". El mandatario sostuvo que la provincia atraviesa una transformación histórica y remarcó que se trata de una de las inversiones más importantes vinculadas al desarrollo energético nacional. "Estas son las obras que cambian el perfil productivo de una provincia para siempre", afirmó.

Mientras las tareas continúan mar adentro, el impacto ya comienza a sentirse en tierra firme. Desde el Gobierno provincial aseguran que el VMOS generará empleo directo e indirecto, mayor actividad económica y nuevas oportunidades para empresas locales.