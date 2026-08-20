Una salida para quienes quieren pagar

El Gobierno de Neuquén puso en marcha un programa destinado a familias que quedaron atrapadas en deudas de tarjetas, préstamos personales y otros créditos, con cuotas e intereses que se volvieron cada vez más difíciles de afrontar.

La iniciativa busca que quienes tienen una situación crediticia irregular puedan refinanciar sus compromisos en condiciones más accesibles, extendiendo los plazos y reduciendo la carga financiera mensual.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, explicó en diálogo con AM550 cómo surgió esta medida.

“Sobreendeudamiento de las familias neuquinas, aumento de la morosidad y deterioro de la capacidad de pago”, dijo el ministro.

El primer paso lo dio el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), mientras que el Gobierno invitó a otras entidades financieras y billeteras virtuales a sumarse al régimen.

Las familias podrán acceder a nuevas condiciones de financiamiento.

Tasas más bajas para ordenar las cuentas

El esquema establece que las entidades que adhieran deberán ofrecer refinanciaciones con una tasa fija máxima del 35% o una alternativa ajustada por UVA más 5%.

La intención es que una familia que actualmente enfrenta una deuda con intereses elevados pueda reemplazarla por un nuevo financiamiento con condiciones que permitan reducir el peso de las cuotas.

“Para disminuir la carga financiera que tienen los clientes se hace eximición de tasas de sellos para estas operaciones”, explicó Koenig.

Además, la Provincia reducirá en 50% la alícuota de Ingresos Brutos para las operaciones incluidas en el régimen y eliminará el impuesto de sellos correspondiente a estas refinanciaciones.

Ese beneficio apunta directamente a abaratar el costo de la operación para quienes accedan al programa.

El programa contempla tasas fijas y alternativas ajustadas por UVA.

Quiénes pueden acceder

La propuesta está dirigida, en principio, a personas humanas con domicilio en Neuquén -durante al menos seis meses- que al 30 de junio de 2026 presentaran una calificación crediticia distinta de situación 1 ante el Banco Central.

Es decir, está pensado para quienes ya tienen algún grado de irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones y necesitan una alternativa para reorganizar sus pagos.

“Para quienes tienen una situación crediticia irregular, van a poder acceder a un nuevo préstamo, a una refinanciación”, explicó Koenig.

El objetivo no es cancelar las deudas sin costo, sino reemplazar compromisos difíciles de sostener por un nuevo crédito con mejores condiciones de financiamiento.

El BPN es la primera entidad en adherir al régimen provincial.

El BPN ya tiene su propia línea

El Banco de la Provincia del Neuquén es la primera entidad que se adhirió al programa y cuenta con una línea específica de reestructuración UVA para clientes que se encuentren en una situación distinta a 1.

El cupo inicial disponible es de $25.000 millones, mientras que esta línea de reestructuración UVA contempla créditos de hasta $50 millones y un plazo de 36 meses.

Las condiciones varían según el vínculo del cliente con el banco: para empleados del BPN se estableció una tasa de 10% TNA + UVA; para quienes acrediten sus haberes en el banco, 15% TNA + UVA; y para quienes no tengan acreditación, 20% TNA + UVA.

De esta manera, el Gobierno provincial busca que las familias puedan recuperar capacidad de pago y ordenar sus compromisos sin quedar atrapadas en tasas que hagan crecer la deuda mes a mes.

“La familia va a seguir pagando”

El gobernador Rolando Figueroa presentó la iniciativa como una intervención del Estado frente a una situación que afecta a familias que mantienen la voluntad de cumplir, pero que quedaron complicadas por el costo del financiamiento.

“No creo en un Estado que mire desde la realidad de enfrente cómo una familia que trabaja quede atrapada en una deuda que no puede pagar”, sostuvo.

Y dejó en claro el objetivo del programa:

“Esto no es perdonar deudas ni regalar plata. La familia va a seguir pagando. La diferencia es que va a poder hacerlo”, aclaró Figueroa.

La Provincia, además, plantea que el programa es posible dentro de una estrategia de ordenamiento de sus propias cuentas. Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión se cancelaron 707 millones de dólares de deuda, equivalentes al 44% del stock heredado, y la incidencia del pasivo sobre los recursos anuales bajó del 83% al 16%.

La apuesta ahora es que ese orden financiero también se traduzca en una herramienta concreta para las familias que necesitan una oportunidad para volver a acomodar sus cuentas.

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