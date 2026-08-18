Alumnos de la UNCo ganaron una competencia de YPF con soluciones innovadoras para la industria energética

Martina Piccolo y Bruno Paniscig, estudiantes del quinto año de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, ganaron en una de las categorías del IDEATÓN, una propuesta de la fundación de YPF.

El Proyecto Arizaro del Equipo Kallpa, integrado por los alumnos, consiguió el primer puesto en la categoría Nuevas Energías del IDEATÓN de la Fundación YPF, competencia en la que becarias y becarios presentan ante un jurado proyectos con soluciones innovadoras para la industria energética.

La misma se realizó el pasado 12 de agosto, en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Encuentro anual de becarios de la Fundación YPF, del que participaron 250 estudiantes universitarios.

El Proyecto Arizaro propone soluciones tecnológicas y de ingeniería innovadoras sostenibles para el desarrollo de la industria del litio en el Salar de Arizaro, Salta, combinando eficiencia técnica e impacto social y ambiental.

En sus palabras, los jóvenes explicaron: "Junto a Martina formamos el equipo KALLPA, que el nombre significa fuerza, energía y fortaleza en origen quechua. Argentina es líder global en recursos de litio pero el problema es que el recurso está aislado a 3500 metros de altura sobre el nivel del mar, lejos de todo. Entonces, el proyecto consiste en hacer la logística integral. Llevar energía al salar, y todos los elementos necesarios, y diseñar también el camino logístico para poder exportar este producto”.

Bruno estudió la primaria y secundaria en instituciones públicas de Cipolletti, hoy en la etapa final de sus estudios universitarios destaca la importancia de la beca: “La educación pública y los excelentes profesores que me crucé en ella, me dieron las herramientas y habilidades para seguir creciendo y para llegar a donde estoy. Por lo que la considero de suma importancia. Quiero destacar la gran calidad de nuestros profesores universitarios”.

Tanto Martina como Bruno son becarios de la Fundación YPF desde el año pasado. La beca no solo significa una ayuda económica; sus cursos y mentorías personalizadas les permiten ampliar la formación, realizar visitas técnicas, como la reciente visita a la sala de RTIC (Real Time Intelligence Center) en la Torre YPF de CABA, un centro tecnológico de control remoto que supervisa las operaciones de la compañía.