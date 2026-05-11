El Gobierno de Neuquén fortalece el trabajo interseccional a través de sus ministerios y con los gremios y el Poder Judicial en relación a los hechos de violencia que se suscitaron en las escuelas públicas de la Provincia, específicamente las pintadas con amenazas de muerte, un fenómeno que se extiende en todas las jurisdicciones del país.

En este contexto la ministra de Educación, Soledad Martínez habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

“Venimos trabajando en las escuelas los equipos de Educación pero en particular con el Ministerio de Seguridad, la semana pasada firmamos un convenio con el Ministerio Público de la Defensa por el que articulamos acciones y ponemos una agenda de capacitaciones pensada desde ambas instituciones”, sostuvo la ministra en primer lugar.

En ese sentido dijo que “los gremios insistieron en la necesidad de ampliar la mesa para pensar este fenómeno como algo que excede la escuela, y en ese marco hubo una reunión de la que participaron ministerios y sindicatos, donde pusimos en común la perspectiva del abordaje de estas situaciones y otras que puedan ser útiles de cara a atender un fenómeno tan complejo como estos que se están atravesando”.

Por otro lado, Soledad Martínez expresó que habrá una nueva reunión con los ministerios de Salud y Juventud, Cultura y Deporte para trabajar en una guía conjunta.

“Producto de la incidencia de las redes se genera este impacto en cualquier lugar del país, eso requiere tener rápida articulación entre distintos sectores. Hay una sociedad que se expresa de una forma mucho más violenta y eso requiere una nueva mirada”, consideró.

“La idea es que las escuelas sean lugares seguros para los jóvenes. Hay que recuperar la perspectiva de la escuela como espacio donde se atienden estas situaciones”, cerró Martínez.

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