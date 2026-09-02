El intendente de Añelo, Fernando Banderet habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de una ocupación ilegal de empresas foráneas en tierras fiscales ubicadas en la localidad. Se trata de lotes que fueron adjudicados hace años a una familia de la región que hizo negocios con distintos fideicomisos. Exige la intervención judicial para el desalojo y que el Estado provincial pueda recuperar los espacios.

En primer lugar manifestó: “Es una falta de respeto que hay hacia una comunidad, hacia una provincia. Cuando se detectan estos casos irregulares de empresas foráneas se empiezan a generar asentamientos, con gente que compró la tierra por un acceso económico bajo. Se montaron estructuras, se generaron movimientos de suelo, también destape y movimiento de árido de un lado hacia el otro sin permisos ambientales”.

“Estas tierras fiscales, hace un tiempo atrás, se adjudicaron a una persona, pero cuando se detectó la irregularidad se hizo una desadjudicación”, detalló el intendente.

Además comentó: “Esta familia había empezado a vender y después lo siguió haciendo a distintos fideicomisos”.

Se trata de terrenos que están a la vera de la ruta, puntualmente sobre la nueva circunvalación.

Fernando Banderet dijo que hace más de dos años que se alertó sobre esta situación y que existen muchos actores involucrados, por lo cual exigió la intervención de la Fiscalía.

“Pedimos que se aceleren los procesos y se hagan los desalojos porque eso es el compromiso que hay hacia la expansión urbana, queda muy poca tierra en Añelo para poder seguir creciendo como comunidad y eso es lo que venimos pidiendo de gestiones anteriores, es decir, el resguardo de la tierra y el cuidado para generar la expansión de Añelo”, describió el intendente de Añelo.

Detalló además en AM550 que lo que se hizo fue la adjudicación para un proyecto agrícola, es decir, no para un negocio inmobiliario como se terminó realizando.

“Esto fue adjudicado a la familia Mora en su momento, se pidió la desadjudicación completa y todo volvió a tierras fiscales, pero en el proceso se fueron vendiendo a fideicomisos fracciones de tierras”, sostuvo y advirtió: “No tiene validez lo que hacen, entonces están estafando a mucha gente”.

Fernando Banderet indicó que “todo esto se fue denunciando a medida que se fue detectando, pero hay que accionar, falta que venga la orden de la Justicia del desalojo y que quede claro que esas tierras no se pueden vender”.

“Pedimos que quede al resguardo del dominio municipal para la expansión urbana de Añelo. Esto es el futuro de los ciudadanos que se pone en riesgo cuando vienen empresas foráneas”, expresó el jefe comunal.

Sostuvo que “el castigo por ocupar irregularmente debe ser igual para todos”.

Finalmente, el intendente de Añelo manifestó: “Esto depende de Fiscalía de Estado, ahí se deben tomar acciones, pedimos que haya un desalojo para hacer la devolución de tierras al Estado”.

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