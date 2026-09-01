Un operativo conjunto detectó una ocupación irregular de tierras fiscales en Añelo, dentro de una zona estratégica de Vaca Muerta. El procedimiento se realizó en un predio ubicado al norte de la localidad, cerca del bypass vial que conecta con la Ruta Provincial 17, donde varias empresas ya habían instalado estructuras y comenzado movimientos sobre el terreno.

Entre los ocupantes aparecen empresas vinculadas con servicios para la industria hidrocarburífera, además de firmas de alimentos y otros rubros.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 10° de Añelo, personal de la Municipalidad de Añelo y representantes del Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Dirección de Tierras y la Subsecretaría de Recursos Naturales. El relevamiento permitió identificar edificaciones industriales, estructuras menores, alambrados y movimientos de suelo.

La inspección también detectó un loteo que no contaba con autorización. El terreno había sido dividido en parcelas de 20 por 40 metros y algunas de esas fracciones ya habrían sido comercializadas por particulares.

Entre los ocupantes aparecen empresas vinculadas con servicios para la industria hidrocarburífera, además de firmas de alimentos y otros rubros. Las autoridades sospechan que los terrenos fueron ofrecidos y vendidos sin autorización, por lo que notificaron la situación a los colegios profesionales de Martilleros y Agrimensores para advertir sobre las operaciones.

El procedimiento sumó otra irregularidad dentro del predio. Los inspectores constataron condiciones precarias para los trabajadores que pernoctaban en el lugar. Por esa situación se labraron las actas correspondientes y se ordenó detener las tareas que se desarrollaban en los terrenos.

Las autoridades frenaron los trabajos y avanzan sobre las parcelas

La intervención permitió interrumpir el avance de las construcciones y de los movimientos de suelo. Los organismos que participaron del operativo trabajan ahora en la identificación definitiva de las empresas y personas que ocupaban las tierras.

La zona tiene un valor particular para Añelo. El sector forma parte del área donde la localidad proyecta ampliar su ejido urbano y ordenar su crecimiento en medio de la expansión de la actividad energética de Vaca Muerta.

La aparición de parcelas comercializadas de manera irregular encendió además una alerta entre los profesionales que intervienen en operaciones inmobiliarias. El objetivo es evitar que nuevas personas compren terrenos que no pueden ser vendidos legalmente.

El municipio y la Provincia también preparan nuevas actuaciones para recuperar los espacios ocupados. Las autoridades buscan establecer el alcance de las ocupaciones y determinar quiénes promovieron la división y comercialización de los lotes.

Los inspectores constataron condiciones precarias para los trabajadores que pernoctaban en el lugar.

En ese contexto, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, reclamó una respuesta judicial más rápida. “Necesitamos que ahora Fiscalía actúe”, sostuvo el jefe comunal, quien señaló que existen cuatro procedimientos de desalojo que todavía esperan resolución.

Banderet también pidió una señal firme frente al avance de nuevas ocupaciones. Según planteó, las demoras en los desalojos pueden favorecer que aparezcan nuevos asentamientos en terrenos fiscales.

Para Añelo, el caso adquiere relevancia por el lugar donde se produjo. El crecimiento urbano acompaña la expansión de Vaca Muerta y obliga a preservar las áreas destinadas a la planificación futura de la localidad.