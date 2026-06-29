Tras años de espera, familias de Parque Industrial avanzan con la regularización de sus lotes

El Gobierno de Neuquén entregó la tenencia precaria a 21 familias ocupantes de lotes ubicados en el Sector III del Parque Industrial de la Capital. Se trata de vecinos que residen hace años allí y que, a partir del proceso de ordenamiento territorial y regularización impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, pudieron avanzar en la consolidación de sus lotes y en el reconocimiento de su situación habitacional.

Desde el Ministerio de Infraestructura se informó que, en paralelo al proceso de regularización habitacional, se llevó adelante una importante obra de ampliación de la red de gas en las manzanas correspondientes al sector, permitiendo extender este servicio esencial hasta los lotes de las familias beneficiarias.

Con la entrega de las tenencias precarias, los vecinos cuentan ahora con la documentación necesaria para avanzar en las gestiones de conexión domiciliaria, consolidando así el acceso progresivo a servicios fundamentales y mejorando las condiciones de habitabilidad en el sector.

La obra de infraestructura contó con una inversión superior a los $49 millones, fortaleciendo el acceso a servicios esenciales y mejorando las condiciones de habitabilidad de las familias del sector.

El acto de entrega se realizó en la Comisión Vecinal del barrio Parque Industrial, y contó con la presencia de la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; y el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), Pablo Dietrich.

Con estas acciones, el organismo provincial reafirma su compromiso con las familias neuquinas, acompañando los procesos de regularización dominial y consolidación de los distintos sectores habitacionales de la Provincia.