El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se reunió esta mañana con decenas de intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la Provincia y firmó una serie de convenios para la regularización y titularización de tierras fiscales.

El mandatario de la jurisdicción norpatagónica rubricó los acuerdos con todos los jefes comunales que firmaron el Pacto de Gobernanza por el cual los municipios se comprometen a seguir la misma línea que la Provincia en términos de desarrollo de obra pública y de ordenamiento de las cuentas públicas.

Mariano Gaido, intendente de Neuquén

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa expresó: “Estamos llevando adelante una estrategia de regularización y titularización de tierras fiscales para garantizar la seguridad jurídica de sus ocupantes, promoviendo un uso equilibrado, sostenible y legalmente seguro del territorio”.

Juan Luis Ousset, jefe de Gabinete de Neuquén

Además señaló: “Esto implica terminar con muchas injusticias que se vivieron durante años, principalmente en el interior profundo de la Provincia. Es un largo camino el que estamos recorriendo. Sabemos que todavía falta mucho, pero estamos avanzando en el sentido correcto, defendiendo los derechos de las familias neuquinas y construyendo un Estado más eficiente y presente en cada localidad”.



