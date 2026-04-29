Un preocupante episodio mantiene en alerta a la comunidad de Bariloche por la desaparición de un ejemplar de jabalí. El hecho ocurrió este miércoles, en la zona de Circunvalación alrededor de las 9.

Fue allí cuando trabajadores del Parque Municipal Llao Llao recibieron un aviso sobre la presencia de un jabalí muerto en la calzada, en la intersección con la calle Raulí. Sin embargo, al llegar al lugar para retirar el cuerpo, el animal ya no estaba.

Víctor Book, encargado del Parque, lanzó una advertencia urgente a la comunidad con El Cordillerano, debido a que sospechan que el ejemplar fue retirado para consumo propio.

El funcionario remarcó que esto significa un gran peligro para quienes hayan manipulado al animal, ya que no se sabe en qué estado estaba el animal, si había sido atropellado o qué le había ocurrido.

Los principales riesgos a los cuales se enfrentan quienes tengan intención de consumir el animal es:

Triquinosis: Una enfermedad parasitaria común en cerdos silvestres que puede ser mortal si no se analiza la carne en laboratorio.

Brucelosis y Hantavirus: Los jabalíes pueden ser portadores o transmisores de diversas patologías.

Como en cada caso, el cuerpo de guardaparques recuerda que bajo ninguna circunstancia se debe manipular ni levantar animales muertos de las rutas. En caso de hallar fauna silvestre en estas condiciones, se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

Nunca estos animales deben ingresar a la cadena de consumo humano ya que pueden transmitir enfermedades.